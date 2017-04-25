Хозяйка льва отрицает нападение питомца на подростка в Энгельсе

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Хозяйка львицы в Энгельсе отрицает, что животное совершило нападение на подростка. О ранении мальчика утром во вторник сообщила пресс-служба регионального МВД.

В МВД Саратовской области Русской службе Би-би-си рассказали, что подросток обратился в за помощью медучреждение, где после расспросов выяснилось, что раны он получил в результате нападения льва.

Инцидент произошел на улице. По данным Интерфакса, подростку поставили диагноз "укушенная рана ягодиц, бедер и правой кисти".

Однако хозяйка животного заявила, что у мальчика "укусов нет".

"Не было никакого нападения. Я буду требовать справки, требовать доказательства вины", - цитирует ее портал "Взгляд-инфо".

В беседе с РБК хозяйка была чуть менее категорична.

"На попе маленькая царапина, которую врачи только зелёнкой обработали, ни уколов, ни лекарств не назначено. А порванные штаны мы ему возместим", - сказала она.

"Майя [львица] подумала, что он играл с ней. Мальчик от испуга споткнулся о куст сирени и упал, и в этот момент я взяла Майю за поводок и спокойно отвела в сторону", - добавила женщина.

Полиция ведет расследование инцидента.

Члены семьи, держащие львицу дома в Энгельсе, неоднократно рассказывали журналистам о своем опыте. По данным местных СМИ, хозяева львицы часто выгуливали Майю в общественных местах, настаивая, что она не представляет опасности для окружающих.