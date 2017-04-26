Собянин пообещал жителям "хрущевок" дома в том же районе

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Строительство будет вестись быстро, заявил мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жителям подлежащих сносу пятиэтажек, что они получат новое жилье в том же районе, где жили ранее.

"Мы видим, что сможем обеспечить 100% всех тех, кто пожелает остаться в районе, где они проживают", - сказал столичный градоначальник на встрече с москвичами.

О планах снести все оставшиеся в Москве пятиэтажки мэр Москвы Сергей Собянин объявил в феврале этого года на встрече с Владимиром Путиным.

Это решение коснется как минимум 1,6 млн жителей города. Согласно опросу ВЦИОМа, 80% респондентов поддерживают программу сноса пятиэтажек. Однако многие боятся, что в результате сноса получат неравноценное жилье - в районе МКАД или в Новой Москве, в неблагоустроенных микрорайонах, далеко от городской инфраструктуры и станций метро.

Собянин обещает, что власти сделают все для того, чтобы жители пятиэтажек, получая новые квартиры, оставались в том же районе или квартале.

"Это очень важно: люди привыкли к детскому саду, поликлинике, школе, соседям", - цитирует мэра Интерфакс. По словам Собянина, стартовые площадки для строительства нового жилья есть в каждом районе старой Москвы.

"С учетом этого опыта мы понимали, что процентов 90 жителей останутся в тех районах, где проживают. Тем не менее жители начали волноваться", - сказал мэр, добавив, что если кто-то при переселении пожелает выбрать другой район, то город пойдет ему навстречу.

Во многих районах Москвы появились сообщества жильцов, выступающих за и против программу сноса. Жители обеспокоены тем, что многие детали программы остаются неясными и недоработанными - списки домов, подлежащих сносу, до сих пор не обнародованы.

На встрече с горожанами Собянин признал, что назвать сроки реализации программы переселения из "хрущевок" в настоящий момент невозможно, но гарантировал, что строительство будет вестись быстро. "Уже осенью первые переселения будут произведены", - сказал мэр Москвы.