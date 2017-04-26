Мизулина обвинила коллег в дискредитации ее как сенатора

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Зампред комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что против нее ведется организованная кампания по дискредитации, в которую, как она утверждает, вовлечены некоторые сенаторы и чиновники.

Выступая в среду на пленарном заседании, Мизулина напомнила, что 29 марта она обратилась к Совфеду с просьбой проверить факты подмены в ряде российских школ уроков патриотизма уроками борьбы с коррупцией. Об этих фактах сенатору стало известно из обращений родительских организаций.

История, по словам Мизулиной, получила неожиданное развитие.

"Мне стало совершенно случайно известно, что в связи с этим выступлением в Совфеде каким-то странным образом на имя руководства верхней палаты поступила жалоба от организации "Трансперенси Интернешнл", кстати, с апреля 2015 года включенной в реестр иностранных агентов, где меня обвиняют в антигосударственной деятельности, нарушении правил этики и требуют от Совета Федерации принятия этического кодекса".

По словам сенатора, эта просьба, к ее большому удивлению, была выполнена. Мизулина утверждает, что комитетом по регламенту было подготовлено письмо, в котором значится, что на основе анализа ее выступления разработан этический кодекс членов Совфеда. По мнению Мизулиной, все это свидетельствует об организованной кампании по ее дискредитации.

"Очень странно, что в этой кампании участвуют высокопоставленные чиновники аппарата СФ и отдельные сенаторы. Напрашивается вопрос: действуют ли они по указке Запада? Отмечу, что у меня есть полное моральное право ставить вопрос таким образом. С марта 2014 года я вхожу во все антироссийские санкционные списки в связи с моей позицией по Крыму. Жаль, что в Совете Федерации доверия больше не российским гражданам, которые последовательно защищают ее интересы, а иностранным агентам", - заявляет сенатор.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко дала поручение коллегам рассмотреть ситуацию и детально в ней разобраться.

Что она имеет в виду?

Зампред комитета по регламенту Совфеда Сергей Мамедов рассказал Русской службе Би-би-си, что кодекс этики в верхней палате существует давно и никакого отношения к обращению международной антикоррупционной организации Transparency International не имеет.

Письмо, которое Transparency International отправила на имя Матвиенко, в комитете по регламенту есть, добавил Мамедов, пообещав, что Совет Федерации подготовит ответ на него "в установленные законом сроки". При этом он заявил, что никаких действий по отношению к Мизулиной в связи с этим письмом не предпринималось: "Сенатор - не школьник, чтобы с ним какие-то беседы проводить".

По его словам, Елене Мизулиной нужно более конкретно сформулировать, что она имеет в виду под кампанией по дискредитации. "Мы не очень понимаем, мы точно не действуем по указке Запада. По этому обращению у нас вообще никаких действий не было", - сообщил Мамедов.

"Может, ее не устраивает, что организация в статуте иностранного агента пишет в СФ, и СФ обязан отвечать? Но это закон. Я никакой из ряда вон выходящей истории не знаю. Может, мы что-то не знаем, но поэтому Валентина Ивановна Матвиенко дала поручение разобраться, но мы не видели моментов, которые могли бы обидеть Елену Борисовну", - сказал Мамедов.

Он подтвердил, что у Совфеда есть "определенный этический кодекс", который "со временем претерпевает изменения", но никогда в статус закона не перейдет. "Это всего лишь некое джентельменское соглашение, это абсолютно регламентный рекомендательный документ", - добавил Мамедов. По его словам, сейчас идут разговоры, как его оформить, и как принять. "Когда определимся, тогда и он будет выглядеть как документ", - сказал он.

Нарицательная фамилия

Сенатор Елена Мизулина - автор громких и спорных инициатив в защиту семейных ценностей, против "нетрадиционных сексуальных отношений", орального секса, мата в интернете. Она известна как противница абортов и сторонница декриминализации семейного насилия.

Мизулина была автором поправок, разрешающих блокировать интернет-ресурсы за "пропаганду гомосексуализма", а также закона, который стал основой для создания реестра запрещенных сайтов. Она также была среди авторов закона о запрете на усыновление российских сирот гражданами США, а также об оскорблении чувств верующих.

Кроме того, Мизулина активно выступала за ограничение абортов, а летом 2016 года стала инициатором исключения из уголовного кодекса наказания за побои в семье.

В июне 2016 года сенатор Мизулина внесла в Госдуму законопроект, запрещающий бэби-боксы, однако после критики правительства инициативу осенью прошлого года притормозили.

Благодаря резонансным законопроектам фамилия Мизулиной стала нарицательной, а сама сенатор - героиней многочисленных фейковых новостей.

Так, осенью 2016 года в соцсетях появилась фальшивая новость о том, что Елена Мизулина будто бы предложила ввести штраф для мужчин за "невыполнение супружеского долга".