Пентагон изучит иностранные гонорары бывшего советника Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Расследованием займется Управление генерального инспектора Министерства обороны, которое занимается помимо прочего случаями коррупции в армии

Офис генерального инспектора министерства обороны США проводит расследование в отношении экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна. Расследование должно установить, нарушал ли Флинн закон, когда получал деньги от иностранных организаций, не получив разрешения на это.

Ранее на этой неделе члены комитета палаты представителей конгресса США по надзору пришли к выводу, что Флинн, подавший в отставку на фоне обвинений в контактах с российским послом, нарушил закон. Он не указал в своей декларации гонорары от российского телеканала RT, а также других российских компаний, которые он получал за публичные выступления.

О том, что Пентагон еще в апреле начал свое расследование, сообщил представители партии демократов в надзорном комитете Элайджа Каммингс, опубликовав письмо из министерства обороны.

Цель расследования, начавшегося 11 апреля, - выяснить, "действительно ли Флинн не получил должного разрешения перед тем, как получить какие-либо выплаты от иностранного правительства" или организации, контролируемой иностранным государством, говорится в письме.

Также Каммингс публикует документы, подтверждающие получение Флинном денег от RT, приглашение, отправленное Флинну телеканалом, в котором его просят выступить с речью на тему "Геополитика в 2015 году и меняющаяся роль России в мире".

О чем рассказывал Флинн

Флинн сам признавался, что получал деньги и от других российских компаний, однако Каммингс этого вопроса не касается.

Как указывает Каммингс, американским военным, действующим или в отставке, запрещено принимать подарки, гонорары и выплаты в любой форме от иностранных властей и организаций без одобрения конгресса. И Флинн как отставной военный был предупрежден о том, что он не должен принимать никаких иностранных правительственных платежей без предварительного разрешения.

Ранее адвокаты Флинна заявили, что он подробно обсуждал свою поездку в Россию с агентством по разведке министерства обороны, и его предупредили о том, что он должен обязательно раскрыть сведения обо всех выплатах, которые он получит от телеканала RT.

У комитета по надзору конгресса нет никакой информации, подтверждающей, что Флинн действительно это сделал после того, как получил предупреждение от комитета по разведке, пишет Каммингс.

На этой неделе члены комитета палаты представителей США по надзору и правительственной реформе, принадлежащие как к Республиканской, так и к Демократической партии, заявили о том, что Флинн нарушил законодательство, не указав в своей декларации о доходах выплаты от российского телеканала.

"Как бывший офицер, он просто не мог брать деньги у России, Турции, и вообще у кого бы то ни было, - заявил председатель комитета Джейсон Чаффетц. - И, судя по всему, он действительно взял эти деньги. Это было неправильно, за нарушение закона нужно нести ответственность".

Как Флинн стал бывшим

В феврале этого года Флинн был вынужден уйти с поста советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа, после того как признал, что дезинформировал начальство о контактах с российским послом Сергеем Кисляком, состоявшихся до вступления Дональда Трампа в должность президента.

Флинн говорил с послом России в Вашингтоне в декабре. Изначально бывший армейский генерал отрицал, что темой разговоров были санкции против России, и вслед за ним об этом заявлял вице-президент Майк Пенс. Эту версию поддержали и в Кремле. Позже Флинн сообщил Белому дому, что тема санкций все-таки могла обсуждаться.

В апреле экс-советник Трампа подтвердил информацию о получении 45 тыс. долларов от RT за речь, произнесенную в 2015 году. Он также сообщил о получении вознаграждений и гонораров за сотрудничество с российским грузовым авиаперевозчиком "Волга-Днепр" и с американской дочерней компанией "Лаборатории Касперского".

В декларации Флинна от 11 февраля было упомянуто получение гонораров за речи, но не были указаны названия компаний, которые платили ему вознаграждение.