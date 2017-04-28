Парламент Черногории единогласно одобрил вступление в НАТО

28 апреля 2017

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Агитировать за вступление Черногории в НАТО приезжа американскийл сенатор Джон Маккейн

Черногорский парламент (скупщина) в пятницу ратифицировал протокол о присоединении страны к НАТО. За это решение проголосовали 46 депутатов. Против вступления Черногории в альянс выступала Россия.

Оппозиция бойкотировала заседание. Еще 35 не участвуют в работе парламента с октябре 2016 года, когда в стране прошли выборы.

Заседание, на котором рассматривался вопрос о вступлении Черногории в НАТО, проходило в здании скупщины не в Подгорице, а в древней столице страны Цетине.

Оппозиция, которая настаивает на референдуме по вопросу о присоединении к НАТО, во время заседания проводила акцию протеста. Ее организатором стала партия "Демократический фронт".

Оппозционеры заявили, что не признают ратификацию протокола о согласии на присоединении Черногории к НАТО, передает государственное телевидение.

Премьер-министр Душко Маркович назвал голосование историческим событием и сравнил его с первым признанием независимости Черногории в 1878 году.

"Членство в НАТО является долгосрочной гарантией суверенитета и территориальной целостности страны", - считает премьер.

Социологические опросы показывают, что черногорское общество разделилось на сторонников вступления страны в НАТО и курса на сотрудничество с Россией, которая выступала против присоединения Черногории к альянсу.

МИД России осудил решение черногорского парламента. "В Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности", - говорится в комментарии министерства.

В прошлом году после октябрьских выборов в парламент отношения между Россией и Черногорией предельно обострились. Черногорская прокуратура расследует дело о попытке государственного переворота, в причастности к которой подозревают россиян.

Заговорщики, по версии черногорских властей, собирались устроить беспорядки, захватить парламент, убить премьер-министра Мило Джукановича и, как говорил специальный прокурор Миливое Катнич, "остановить Черногорию на ее евроатлантическом пути, и прежде всего - на пути в НАТО".

Прокурор Катнич в прошлом году говорил, что покушение на премьера Джукановича планировали "российские националисты", чтобы помешать вступлению Черногории в НАТО.

"Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", - комментировал эти обвинения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ноябре прокуратура обнародовала имена подозреваемых - Эдуард Широков и Владимир Попов. Они якобы с лидером национал-радикальной организации "Сербские волки" Александром Синджеличем и передали ему как минимум 200 тыс. евро для организации переворота. В декабре Черногория объявила Широкова и Попова в международный розыск по линии Интерпола.

Тогда же британская газета Guardian, ссылаясь на источники, сообщила, что глава Совбеза России Николай Патрушев якобы принес извинения за "несанкционированную операцию" российских националистов в Черногории. Совбез России опровергал эти сообщения.

19 февраля специальный прокурор Катнич в эфире национального телевидения заявил, что к подготовке провалившегося переворота причастны российские государственные структуры.

Переговоры о вступлении страны в альянс велись с конца 2015 года. Черногория может стать 29-м членом блока уже в мае, когда завершится процесс ратификации документов парламентами всех стран Североатлантического альянса. 25 стран уже одобрили решение о вступлении Черногории в альянс.