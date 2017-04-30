В Ираке из рабства ИГ освобождены десятки езидов
Группа из 36 мужчин, женщин и детей-езидов обрела свободу после трех лет плена у боевиков группировки "Исламское государство", сообщает ООН.
Где они содержались и каким образом освободились - бежали сами или кто-то вызволил их из плена, - в ООН не сообщают - как объясняется, чтобы не помешать освобождению езидских пленников в будущем.
В настоящий момент они находятся в населенном пункте Дохук, где им оказывается необходимая помощь, в том числе в установлении контактов с родственниками.
Сообщается, что в плену все освобожденные находились на положении рабов.
Езиды исповедуют собственную веру с элементами зороастризма и других религий, которую боевики "Исламского государства" считают языческой.
Группировка, запрещенная во многих странах, включая Россию, в 2014 году захватила многие места компактного проживания езидов в Ираке и учинила жестокие расправы над ними: тысячи мужчин и подростков были убиты, женщин и девочек обратили в сексуальное рабство, а многих мальчиков забрали из семей и превратили в солдат.
По данным ООН, в плену ИГ до сих пор может оставаться до полутора тысяч езидских женщин и девочек.
Некоторые юристы при ООН считают, что действия ИГ в отношении езидов содержат признаки геноцида.
Курдские повстанцы отбили большинство территорий, где прежде жили езиды, в 2015 году, однако многих езидских пленных боевики переместили в другие регионы.