Минюст США отказался обвинять полицейских в убийстве чернокожего

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У магазина, где погиб Элтон Стерлинг, люди устроили импровизированный мемориал

Министерство юстиции США решило не выдвигать обвинения против двух белых офицеров полиции, которые застрелили афроамериканца в Луизиане.

Инцидент произошел летом 2016 года в городе Батон-Руж. Погибшим оказался отец пятерых детей, 37-летний Элтон Стерлинг, торговавший на улице компакт-дисками.

Полицейские-участники инцидента заявили, что у Стерлинга было при себе оружие, которым он кому-то угрожал.

После появления в сети видео, на котором полицейские прижимают мужчину к земле и несколько раз стреляют в него, по Луизиане и другим штатам прокатилась волна протестов чернокожего населения.

Информация о решении минюста просочилась в американские СМИ еще до того, как о нем сообщили мэру города и семье погибшего.

Во вторник люди начали собираться возле магазина, где погиб Стерлинг. К вечеру были организованы круглосуточные пикеты, небольшая толпа собралась возле полицейского управления города.

Отказ от уголовного преследования двух причастных к убийству офицеров полиции связывают с назначением нового главы министерства юстиции и генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Несмотря на решение федерального правительства, власти штата Луизиана по-прежнему имеют право выдвинуть обвинения в адрес полицейских.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам полицейских, Элтон Стерлинг был вооружен и пытался достать пистолет

Происшествие в городе Батон-Руж случилось после сообщения в полицию о том, что у магазина какой-то человек угрожает людям пистолетом.

На видеозаписях, сделанных на мобильные телефоны, двое прибывших по вызову офицеров полиции борются с мужчиной в красной рубашке. Им удается уложить его на землю, один из полицейских прижимает ему руку коленом к земле, после чего достает пистолет и направляет его на лежащего.

На видео слышен голос: "У него пистолет!" Затем раздаются выстрелы, и камера поворачивается в сторону.

Как было установлено в результате медицинской экспертизы, потерпевший скончался от полученных огнестрельных ранений в грудь и спину.

Полицейские заявили, что мужчина оказал им неповиновение. Чтобы обезвредить его, они использовали электрошокер.

По словам полицейских, они заметили в одном из карманов пистолет и увидели, как рука мужчины тянется за ним - и тогда они его застрелили.

Инцидент в Батон-Руж вызвал всплеск напряженности в отношениях между полицией и афроамериканцами, считающими, что чернокожее население страны подергается несправедливому отношению со стороны стражей правопорядка.

От огня полицейских в США ежегодно погибают несколько сотен человек. Согласно статистике, в большинстве случаев погибшими оказываются афроамериканцы.