Встреча в Букингемском дворце - "не о здоровье королевы"

В Букингемском дворце в четверг пройдет встреча старшего обслуживающего персонала королевской семьи. Представители дворца не раскрывают тему встречи. Однако, по информации Би-би-си, эта встреча не связана со здоровьем королевы Елизаветы II или ее мужа, принца Филиппа.

Корреспондент Би-би-си при королевском дворе Питер Хант уточняет, что созываемая встреча не должна быть поводом для беспокойства.

Представители Букингемского дворца не уточняют, о чем именно пойдет речь на встрече, на которую собирают старший обслуживающий персонал королевской семьи со всей Британии.

Как уточняет наш корреспондент, такие встречи персонала обычно проходят раз в год.

Накануне и королева, и ее муж, принц Филипп, герцог Эдинбургский провели все намеченные мероприятия.

Елизавета II, которой 21 апреля исполнился 91 год, встретилась в Букингемском дворце с британским премьер-министром Терезой Мэй, чтобы одобрить роспуск парламента перед всеобщими выборами.