Что делал в космосе секретный американский самолет X-37B?

Media playback is unsupported on your device Что делал в космосе орбитальный самолет США?

7 мая завершился двухлетний полёт американского орбитального самолета X-37B. За годы существования этой секретной военной программы высказывалось много догадок, что же делает этот минишаттл в космосе, но подтверждённой информации о нём совсем немного.

Эксперты и просто сторонние комментаторы высказывали предположения, что в рамках программы испытаний X-37B американские военные разрабатывают способы уничтожения спутников или же технологию размещения оружия на орбите.

Другие говорили, что орбитальный самолет шпионит - то ли за разными объектами на земле и в космосе, то ли конкретно за китайской орбитальной станцией "Тяньгун".

На все эти предположения военные ученые из Агентства передовых оборонных исследований (DARPA) и их гражданские партнеры по проекту, в том числе создатели аппарата из корпорации Boeing, либо не отвечали вовсе, либо заверяли, что в полётах X-37B решаются совсем другие задачи.

Официально подтверждено, что на X-37B испытывают модификацию ионного двигателя, работающего на эффекте Холла. Об этом объявляла компания-разработчик двигателя Aerojet Rocketdyne.

Новый тип двигателя

Ионные двигатели - это, впрочем, не новинка: первые были изготовлены почти полвека назад. Принципиально новыми являются электромагнитные двигатели EMDrive, которые, по предположениям экспертов, могли испытываться на X-37B.

В ноябре 2016 года НАСА опубликовала отчет об этом типе двигателя, и отчет стал сенсацией. До него предполагалось, что такой двигатель, предложенный британским изобретателем Роджером Шойером в 1999 году, работать не должен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Секретной программа стала с 2004 года, когда она была передана Агентству передовых оборонных исследований и ВВС США

Однако орбитальный самолет как площадка для испытаний в отчете НАСА не упоминается.

Последний полет X-37B был уже четвертым выходом на орбиту. Первый состоялся в 2010 году, а испытания в атмосфере начались ещё в 2006 году.

Программа X-37 стартовала еще раньше, в 1999 году, и поначалу была гражданской. Ей занимались НАСА и Boeing, а предназначение X-37 виделось разработчикам, в частности, в том, чтобы ремонтировать спутники.

Поначалу предполагалось, что в космос X-37 будут выводить в своих грузовых отсеках шаттлы. X-37 в четыре раза меньше шаттла, его длина всего 8,8 метра.

После известных аварий и сворачивании программы космических челноков от этой идеи пришлось отказаться, и аппарат выводят в космос ракеты-носители.

Второй беспилотный

Военной и секретной программа стала с 2004 года, когда она была передана Агентству передовых оборонных исследований и Военно-воздушным силам США.

Тогда же она получила название Orbital Test Vehicle, OTV ("Орбитальный экспериментальный аппарат"). В 2006 году ВВС США объявили, что разрабатывают новую модификацию аппарата - X-37B.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption X-37B стал вторым после советского "Бурана" космическим аппаратом, садящимся в автоматическом, беспилотном режиме

Аппарат, как показал последний полет, может очень долго находиться на орбите и быстро ее менять: первоначальная его задача виделась в том, чтобы подлетать к разным спутникам и чинить их.

На этом аппарате разработчики испытывают, по сведениям специалистов, новые системы управления и автоматического пилотирования, новое жаропрочное покрытие и другие технические новинки.

X-37B стал вторым после советского "Бурана" космическим аппаратом, садящимся в автоматическом, беспилотном режиме. Шаттлами при посадке управлял экипаж.