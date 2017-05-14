Media playback is unsupported on your device В Москве прошел многотысячный митинг противников программы реновации

Около 20 тыс. москвичей вышли на проспект Сахарова 14 мая, протестуя против программы реновации жилых домов.

Публика как никогда разнообразная: жители центра и окраин, завсегдатаи митингов и "новобранцы", люди, голосовавшие за мэра Сергея Собянина в 2013 году, и те, кто ни разу ни ходил на выборы…

Найти общий язык протестующим оказалось сложно. Итоговая резолюция выглядит так, словно группа юристов пыталась найти устраивавшие всех формулировки.

"Правительство Москвы дискредитировало себя столь безответственной и некомпетентной политикой и проектом федерального закона [о реновации] перекладывает ответственность за свои действия на федеральный уровень власти", - говорится в документе.

Требования отставки мэра в резолюции нет, хотя со сцены оно звучало часто.

Первым - еще не успела рассеяться очередь у металлоискателей - это требование озвучил муниципальный депутат района "Зюзино" Константин Янкаускас.

Эхо "Собянина в отставку", резонируя по высоткам на Сахарова, понеслось в сторону Кремля.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На митинг пришли около 20 тысяч москвичей

Хотя Янкаускас назвал митинг "праздничными гуляниями против антинародной политики мэра Москвы", жителям домов, подпавших в программу реновации, было не до веселья.

Собеседники Би-би-си сплошь описывали достоинства своих домов, попавших в предварительный список реновации.

"Теплый, хороший, крепкий. Аварийным язык не повернется назвать", - сказала жительница пятиэтажки на севере Москвы.

Ад и нашествие петербуржцев

Если бы в небе Москвы в этот день были облака, они бы сгустились над сценой. Председатель совета Союза московских архитекторов Марк Гурари предрекал городу "климатический ад", если на месте нынешних пятиэтажек появятся 25-этажные дома. "Город не будет проветриваться", - уточнил архитектор.

Координатор "Общества синих ведерок" (противники произвола чиновников на дорогах) Петр Шкуматов описал иную катастрофу: в случае реновации в Москву, по его словам, массово переедут жители других городов России.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Среди требований - отмена "неправового голосования" по реновации на портале "Активный гражданин"

"Москва готова принять всех питерцев в пределах МКАД? Это безумие абсолютное! На всех дорогах - и так давка и пробки", - заявил Шкуматов.

"Питерцы пускай едут в Финляндию!" - поддержал кто-то в толпе.

Без политиков

Организаторы митинга решили не давать слово политикам.

Кандидат в президенты Григорий Явлинский расположился в 200 метрах от сцены. Другому кандидату, Алексею Навальному, удалось сократить расстояние до сцены до минимального.

Заявитель митинга активистка Юлия Галямина предложила Навальному микрофон, другой организатор, журналистка Екатерина Винокурова, не захотела видеть его на сцене.

"К сцене рвется Навальный, не имеющий отношения к митингу. Это просто неприлично", - написала Винокурова в "Твиттере".

В результате Навального с женой и ребенком удалили с митинга полицейские. "Она [Винокурова] просто пожелания мэрии Москвы выполняла, да и всё. Очевидная ситуация", - отреагировал политик.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полицейские задержали единственно участника митинга

Политики оказались менее желанными трибунами, чем даже сторонники реновации. Одну из них, Дарью Якушеву организаторы назвали представителем властей Москвы.

"Я не являюсь представителем правительства! - удивила гостья, оказавшаяся жительницей аварийной пятиэтажки.

"Надо учитывать и вторую сторону, у которой есть единственный шанс получить от реновации нормальные жилищные условия", - заявила Якушева.

Сторонницу реновации перебила муниципальный депутат района "Гагаринский" Елена Русакова. По ее словам, сейчас есть все необходимое для расселения аварийных домов: средства в бюджете и целевая программа "Ветхое жилье".

На втором часу митинга организаторы озвучили цифру в 60 тыс. участников. Ранее со сцены звучала цифра в 30 тыс.

"Белый счетчик" насчитал около 20 тыс., а полицейские - пять тысяч (именно столько организаторы прописали в заявке митинга).

Image caption На митинг вышли тысячи человек

По данным ОВД-Инфо, на митинге задержали одного человека - увели в автозак без объяснения причин. Остальные мирно разошлись по домам под звучавшего со сцены Булата Окуджаву.

Из-за чего протестуют?

Законопроект, внесенный в Госдуму в начале марта 2017 года, критикуют за нарушение уже существующего законодательства и конституции России.

В частности, в нынешнем его виде законопроект ограничивает право граждан на судебную защиту и не защищает права жителей домов, которые будут снесены.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция вынудила Алексея Навального с семьей покинуть митинг

В начале мая появились списки домов, жители которых должны проголосовать за или против сноса. Голосование начнется 15 мая и по его итогам будет принято решение о включении дома в программу реновации.

В списках помимо панельных "хрущевок" оказались кирпичные "сталинки" и даже дома, построенные до революции в России.

При этом в программу не включены ветхие общежития. Всего в списках оказалось 4566 домов.

За последние несколько недель на фоне протестов власти Москвы начали менять программу реновации.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в законопроект о сносе домов будут внесены принципиальные изменения. В субботу соответвующий законопроект уже был внесен в Мосгордуму.

После митинга 14 мая Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" обещал внимательно отнестись "ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы".