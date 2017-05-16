Forbes составил рейтинг самых прибыльных режиссеров из России

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг, благодаря работе в Голливуде

Российский Forbes впервые опубликовал рейтинг коммерчески успешных режиссеров России. Первое место с большим отрывом от остальных занял Тимур Бекмамбетов.

Журналисты подсчитывали финансовый результат каждого режиссера, исходя из разницы между сборами фильма и его бюджетом.

Совокупная прибыль фильмов Бекмамбетова составила 430 млн долларов, а его самый успешный фильм "Особо опасен", с Анджелиной Джоли, Морганом Фрименом и Джеймсом Макэвоем в главных ролях собрал 314 миллионов долларов в мировом прокате.

За Бекмамбетовым в рейтинге идут режиссеры Леван Габриадзе и Федор Бондарчук с прибылью в 79,3 млн долларов и 69 млн долларов соответственно.

Самым кассовым фильмом Бондарчука стала картина "Сталинград", собравшая 70 миллионов долларов и выдвигавшаяся на "Оскар" от России.

Самой успешной картиной Левана Габриадзе стал фильм ужасов "Убрать из друзей", где действие происходит на экране компьютера главной героини. Авторы фильма называли созданную ими форму десктоп-фильмом.

В первую пятерку наиболее успешных с коммерческой точки зрения режиссеров также попали Николай Лебедев ("Звезда", "Экипаж", "Легенда номер 17" и "Волкодав из рода серых псов") и Дмитрий Дьяченко ("День радио", "О чем говорят мужчины", "Быстрее, чем кролики").

"Оценивать художественную ценность самых кассовых картин мы не беремся - оставим это профессионалам. Поэтому в списке нет имен многих известных российских режиссеров, признанных мировым киносообществом: Андрея Звягинцева, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Александра Сокурова", - подчеркивают авторы рейтинга.