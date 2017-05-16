В Мексике убили журналиста, известного разоблачениями наркоторговцев

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Мексиканский журналист Хавьер Вальдес, известный своими публикациями о наркоторговле, был застрелен в понедельник в городе Кульякан, в штате Синалоа, где он жил и работал.

Вальдеса убили напротив редакции газеты, создателем которой он был.

В 2011 году репортер получил награду от Комитета защиты журналистов за свои публикации, посвященные проблеме наркоторговли.

На протяжении 30 лет своей журналистской карьеры Вальдес расследовал деятельность наркокартелей и организованной преступности в Мексике, включая могущественный наркокартель Синалоа.

Полагают, что на долю этого картеля приходится четверть всех наркотиков, которые поступают в США из Мексики.

Основатель картеля Хоакин Гузман, известный также как "Коротышка", был схвачен в 2014 году и сейчас находится в тюрьме в США, ожидая судебного разбирательства.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето осудил убийство Вальдеса. Власти штата Синалоа заявили о том, что возьмут под охрану членов семьи Вальдеса и его коллег.

В марте в Мексике была убита журналистка Мирослава Брич, которая также писала о наркоторговле.

С 1992 года в Мексике были убиты как минимум 40 журналистов, многие из них перед смертью подверглись пыткам - таковы данные, предоставленные мексиканским комитетом защиты журналистов.