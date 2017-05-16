Cуд в Киеве подтвердил штраф "Газпрому" на 6,4 млрд долларов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Москва и Киев ведут несколько судебных тяжб по поводу транзита российского газа

Высший хозяйственный суд Украины во вторник отклонил кассационную жалобу российского "Газпрома" на решение о взыскании штрафа в размере 171,8 млрд гривен (6,4 млрд долларов по нынешнему курсу) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины.

Антимонопольный комитет Украины в январе 2016 года наложил на "Газпром" штраф почти на 86 млрд гривен (более 3 млрд долларов), потребовав уплатить его до 12 апреля и прекратить злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему.

Не дождавшись денег, в октябре комитет обратился в Хозяйственный суд Киева, который увеличил сумму вдвое с учетом просрочки выплаты штрафа. Слушания по иску проходили в закрытом режиме.

Российский концерн отказывается платить штраф, заявляя, что не занимается хозяйственной деятельностью на территории Украины. Предыдущие попытки "Газпрома" оспорить штраф в украинских судах оказались неудачными.

Киев и Москва ведут несколько судебных тяжб по поводу транзита российского газа. В октябре 2014 года "Нафтогаз Украины" подал иск к "Газпрому" и потребовал взыскать с российского монополиста компенсацию за снижение поставок газа через украинскую газотранспортную систему.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Кобелев оценивал общую сумму исковых требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже примерно в 30 млрд долларов.

"Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж встречный иск, потребовав взыскать с "Нафтогаза Украины" компенсацию на невыбранный в 2012-2013 годах газ, который Украина должна была приобрести согласно прописанному в контракте принципу "бери или плати". Общая сумма исков российской газовой монополии превысила 30 млрд долларов.