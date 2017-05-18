Умер основатель американского телеканала Fox News

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До основания телеканала Эйлс работал консультантом у троих президентов-республиканцев

Основатель и бывший глава американского информационного телеканала Fox News Роджер Эйлс скончался в возрасте 77 лет. Эйлс управлял каналом с момента его запуска в 1996 году до вынужденной отставки на фоне секс-скандала в 2016 году.

О смерти Эйлса сообщила его жена Элизабет.

Эйлс Роджер Эйлс возглавлял Fox News с момента запуска телеканала в 1996 году и до лета 2016 года.

До этого он работал медиаконсультантом у президентов США от Республиканской партии Ричарда Никсона, Рональда Рейгана и Джорджа Буша.

СМИ сообщали, что Эйлс также консультировал Дональда Трампа во время его президентской кампании, после того как покинул Fox News. Согласно этим сообщениям, он помогал будущему президенту подготовиться к дебатам.

Летом 2016 года Эйлс был вынужден покинуть свой пост. Это произошло после того, как бывшая ведущая Fox News Гретхен Карлсон обратилась в суд. Она утверждала, что Эйлс уволил ее после того, как та несколько раз отвергла его домогательства.

76-летний Эйлс отверг обвинения в свой адрес и заявил, что это месть телеведущей за то, что канал не продлил с ней контракт.

Свой уход он объяснил тем, что превратился из полноценного сотрудника редакции в "отвлекающий фактор".

Телеканал Fox News принадлежит медиаконцерну Fox Entertainment Group, который входит в состав холдинга 21st Century Fox Руперта Мердока.