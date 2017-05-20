Жители Канкуна напали на россиянина из-за оскорбительных видео

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Толпа в мексиканском городе-курорте Канкун попыталась линчевать россиянина, сообщают мексиканские СМИ. Сообщается, что мексиканцы напали на Алексея Макеева из-за того, что он неоднократно оскорблял местных жителей, записывал свои действия на видео, а затем выкладывал в интернет.

В мексиканских СМИ Макеева окрестили "русским нацистом".

В российском посольстве ТАСС подтвердили информацию о драке. "В мексиканском МИД мне подтвердили информацию о том, что он избит. Его жизни ничего не угрожает", - цитирует ТАСС заведующего консульским отделом посольства России в Мексике Дмитрия Болбота.

Согласно сообщениям СМИ, в нападении принимали участие десятки человек.

По данным мексиканской газеты Excelsior, в ходе конфликта один из местных жителей получил ножевое ранение. Пострадавший молодой человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Спустя несколько часов после сообщения о драке в местных СМИ появилась запись предположительного нападения на россиянина.

На видео толпа, вооруженная палками, ломом и топорами, пытается ворваться в дом, где, по всей видимости, находился Макеев. На записи также появляется фигура окровавленного человека, который пытается защититься от нападавших.