Мексиканская полиция охраняет россиянина, избежавшего линчевания

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Местных жителей разозлили агрессивные ролики Макеева

Власти мексиканского города-курорта Канкун взяли под охрану россиянина Алексея Макеева, который оказался в больнице после нападения на его дом толпы разъяренных местных жителей.

Люди хотели расправиться с мужчиной за то, что тот снимал и выкладывал в интернет видеоролики с оскорблениями в их адрес. По словам властей, Макеев записывал на видео, как он оскорбляет прохожих в общественных местах на русском, английском и испанском языках.

ТАСС сообщает, что россиянин погружен в искусственную кому, но жизнь его вне опасности.

В ночь на пятницу толпа собралась вокруг его дома. Люди с камнями и палками попытались ворваться в дом, угрожая убить Макеева. Как сообщается, он нанес одному из нападавших молодых людей удар ножом, от которого тот скончался.

Местные власти утверждают, что на поведение Макеева уже неоднократно поступали жалобы и что они ведут переговоры с Россией о его депортации.

Алексей Макеев стал известен в российском сегменте интернета еще в 2013 году, после того как он выложил видеоролики, на которых было якобы снято нападение на подростка и пожилую женщину в городе Электросталь.