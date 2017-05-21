Швейцария на референдуме решила отказаться от АЭС, но не сразу

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Правительство Швейцарии предлагает постепено избавиться от АЭС с 2011 года

Избиратели Швейцарии одобрили план правительства по отказу от атомной энергетики: как только срок службы всех пяти АЭС в стране истечет, их заменят возобновляемые источники энергии.

За отказ от АЭС проголосовали 58%.

На данный момент атомные электростанции обеспечивают около 30% потребностей страны в электроэнергии.

Пока нет точной даты, когда именно будут закрыты АЭС Швейцарии. Но отныне страна буде все больше полагаться на энергию солнца, воды и ветра.

Основной противник этой программы - консервативная Народная партия - считает, что выполнение этого плана приведет к росту тарифов на электричество, а будущие ветряки и солнечные панели испортят "идиллические природные виды".

Однако глава "Зеленой партии" Швейцарии Регула Ритц назвала результат референдума "историческим моментом".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Противники предложения избавиться от АЭС утверждали, что это будет слишком дорого

"Население Швейцарии сказало "нет" строительству новых АЭС, и "да" развитию возобновляемых источников энергии, - заявила она. - Теперь компании и граждане будут отвечать за наше будущее. И это замечательно".

Правительство Швейцарии предложило постепенно отказаться от ядерной энергии, после того как в 2011 году в Японии была разрушена АЭС в Фукусиме.

При этом в ноябре прошлого года на референдуме об ограничении срока эксплуатации атомных электростанций 45 годами, инициированном "зелеными", большинство избирателей проголосовали против этой инициативы.