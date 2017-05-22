Двое детей Кадырова вместе заработали больше, чем он сам

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina\tass Image caption Как следует из декларации, двое несовершеннолетних детей Кадырова заработали почти в два раза больше, чем он сам

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на официальном сайте правительства республики декларацию о доходах, из которой следует, что доход двоих его несовершеннолетних детей в прошлом году в сумме составил 20 млн рублей.

Как следует из декларации, личные доходы главы Чечни в 2016 году составили около 11,5 млн рублей, или около 200 тысяч долларов США. Доход супруги Кадырова за тот же период составил 2,1 млн рублей (37 тыс долларов).

Двое из двенадцати несовершеннолетних детей Кадырова, как указано в декларации, при этом заработали за год около 9,5 млн рублей каждый, или по 175 тыс долларов. Остальные десять несовершеннолетних детей Кадырова не заработали ничего.

Жена Кадырова Медни работает модельером и в октябре 2009 года основала в Грозном дом моды Firdaws, который выпускает одежду в духе традиций ислама.

У Кадыровых 12 детей, два из них - приемные.

По сообщениям прессы, 18-летняя старшая дочь Айшат Кадрова возглавляет модный дом, основанный матерью.

В 2015 году Кадыров задекларировал около 6 млн рублей, то есть его доход по за год вырос почти вдвое. Доход его супруги в 2015 году составлял 2,8 млн рублей.

В середине апреля декларации о доходах подали президент Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев. Доход Путина за 2016 года составил 8,86 млн рублей, доход Медведева - 8 млн 586 тысяч рублей.

Из депутатов Госдумы самый высокий доход задекларировал член "Единой России" Андрей Палкин - 678,4 млн рублей. Его заработок снизился в два раза по сравнению с 2015 годом - тогда он составлял 1,5 млрд рублей.