Испанская полиция задержала экс-президента "Барселоны" Роселя

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сандро Росель ушел с поста президента "Барселоны" на фоне скандала по поводу условий заключения контракта на покупку бразильского футболиста Неймара

Бывший президент футбольного клуба "Барселона" Сандро Росель задержан в рамках расследования дела об отмывании денег.

В ходе рейда полиции, который был проведен на северо-востоке Каталонии, были задержаны еще несколько человек. Сообщается, что в числе задержанных - супруга экс-президента "Барселоны" Марта Пинеда.

Источники в полиции сообщили, что Роселя подозревают в присвоении денег от продажи телевизионных прав на показ товарищеских матчей сборной Бразилии.

Сандро Росель, занимавший пост президента "Барселоны" с 2010 по 2014 годы, ушел в отставку после того, как его обвинили в присвоении денег во время заключения контракта на покупку бразильского футболиста, нападающего "Сантоса" Неймара.

По данным СМИ, приобретение Неймара обошлось "Барселоне" не в 57 млн евро, как было объявлено, а почти в два раза дороже. При этом 40 млн евро, по данным СМИ, были выплачены принадлежащей отцу Неймара компании N&N. Росель тогда заявил, что полностью отвергает обвинения в свой адрес.

Позже "Барселона", которую обвинили в мошенничестве при подписании контракта, заплатила штраф в размере 5,5 млн евро.

Испанская газета El Confidencial утверждает, что задержание связано с проводимым США расследованием коррупции в ФИФА. По данным издания, задержания были произведены при сотрудничестве испанской полиции с ФБР.

Расследование коррупции в ФИФА началось два года назад. В конце мая 2015 года швейцарская полиция по требованию США арестовала нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА.

Позже прокуратура США опубликовала заключение, в котором обвинила 14 чиновников ФИФА в коррупции и отмывании денег. Параллельно с властями США расследование начала прокуратура Швейцарии.