Жертвами урагана в Москве стали 11 человек

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev\tass Image caption Порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов. От травм погиб один человек, сообщают агентства

По последним данным, из-за ураганного ветра в Москве погибли 11 человек. Это данные мэрии. Следственный комитет сообщает о двух жертвах в Подмосковье - ребенке и мужчине. Ветер во время ливня валил деревья и срывал металлические конструкции.

Новые данные о жертвах урагана сообщили информационным агентствам в департаменте здравоохранения Москвы. Число жертв увеличилось до 11 человек.

"В настоящий момент за медицинской помощью обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети. Обращения продолжаются. 11 пострадавших с летальным исходом", - сказал представитель департамента Интерфаксу.

Следственный комитет России (СКР) ранее подвердил информацию сначала о шести, а затем о семи погибших в Москве во время урагана, который обрушился на город днем в понедельник.

"Сегодня в результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей столицы. От полученных травм на месте происшествия погибли пять человек", - говорила представитель московского управления СКР Юлия Иванова.

Еще один человек получил травмы, когда на него упала остановка на Кировоградской улице, и позже скончался от несовместимых с жизнью травм, добавила Иванова. Позже представитель федерального СКР Светлана Петренко уточнила, что, по данным комитета, погибших семеро.

Ранее официальное заявление в связи с гибелью людей сделал мэр Москвы Сергей Собянин. "В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал он в "Твиттере".

Позже Собянин посетил института скорой помощи имени Склифосовского и пообщался с пострадавшими. По его словам, количество пострадавших выросло до 70 человек.

"Трагедия сама по себе беспрецедентна, она обусловлена тем, что ураган случился в дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое", - сказал Собянин в больнице.

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption В Москве ветер повалил несколько сотен деревьев, сообщают информационные агентства

Еще до официального заявления мэрии об 11 погибших такое число жертв называло агентство Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. Собеседник агентства уточнял, что люди погибли из-за падения них деревьев и конструкций, среди жертв стихии детей нет.

Следственный комитет, в свою очередь, подтвердил сообщения агентств о гибели двух человек в Подмосковье.

В поселке Кратово в Раменском районе упавшее дерево насмерть задавило 11-летнюю девочку. В Красногорском районе в деревне Путилково лист металлического забора, сорванный порывом ветра, убил 57-летнего мужчину, сообщает пресс-служба подмосковного управления СКР.

География урагана

Первый смертельный случай в Москве, о котором стало известно, произошел на юго-западе Москвы неподалеку от главного здания МГУ. "В районе площади Джавахарлала Неру дерево упало на человека. Он погиб", - рассказывал собеседник Интерфакса.

Позже Интерфакс сообщил, что "около 15.50 на ВВЦ в районе павильона №36 дерево упало на девушку 26 лет". "От полученных травм она скончалась", - сказал собеседник агентства.

Image caption Сообщается также о поврежденных поваленными деревьями автомобилях

ТАСС ранее сообщал о четырех жертвах, в том числе о гибели человека на площади Джавахарлала Неру. Его насмерть придавило упавшее дерево.

"Кроме того, порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов. От травм погиб один человек, - говорил источник ТАСС. - По данным медиков, от падения деревьев и конструкций в разных районах города погибли четыре человека".

Интерфакс подверждал гибель человека на Кировоградской улице. Кроме того, источники агентства говорили о двух погибших на Кедровой улице. Еще два человека, писал Интерфакс, погибли после того, как на Андреевской набережной на них обрушилась беседка.

Из всех районов Москвы поступали свидетельства очевидцев о поваленных деревьях и столбах.

РИА Новости источник в экстренных службах столицы пишет, что ураганный ветер повалил больше 600 деревьев в городе. По оценке собеседника Интерфакса, речь может идти о тысяче.

Упавшие деревья травмировали несколько человек на Даниловском кладбище, передавал Интерфакс, также со ссылкой на источник. Люди получили травмы различной степени тяжести.

Филевская линия метрополитена работала с перебоями из-за упавшего на рельсы дерева. "Закрыты для входа пассажиров станции "Филевский парк" и "Пионерская", - говорилось в сообщении метро в "Твиттере".

Российские железные дороги заявили, что движение аэроэкспрессов до аэропорта Внуково "затруднено" также из-за упавшего дерева.

Московская железная дорога сообщила, что на ярославском, горьковском, белорусском, киевском и рижском направлениях затруднено движение электричек.

Image caption Подмосковье тоже пострадало от урагана (на фото - центр подготовки космонавтов, Звездный городок)

В результате урагана незначительно повреждена крыша здания столичного управления МВД на Петровке, 38, сообщили в пресс-службе управления.

На территории резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева упали несколько сосен высотой с трехэтажный дом, сообщали корреспонденты РИА Новости и ТАСС. Одно из деревьев рухнуло рядом автомобилями участников совещания у Медведева.

Шквалистый ветер обрушил пирамиду в Истринском районе Подмосковья, пишет РБК владелец пирамиды Александр Голод. Эта конструкция была возведена в 1999 году и бросалась в глаза всем, где едет по Новорижскому шоссе.

Ранее в понедельник МЧС объявило о желтом уровне опасности из-за ожидающихся ливней и порывистого ветра.

Порывы ветра во время урагана в Москве достигали 22 метров в секунду, сообщили Интерфаксу в Гидрометцентре России. Агентству ТАСС директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что порывы шквалистого ветра на Москве усиливались до 28 метров в секунду.

"Прогнозируем, что в течение вечера и сегодняшней ночью будут повторения усиления ветра", - предупредил Вильфанд.

Центральный регионального центра МЧС также предупреждает, что ливни с градом и порывистым ветром будут идти в Центральной России и Приволжье еще два дня, пишет РИА Новости.

Ураган унес жизни наибольшего числа людей в истории наблюдений, пишет Интерфакс. В июне 1998 от последствий ураганного ветра погибли девять человек, еще 165 пострадали.