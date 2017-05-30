В Мексике россиянину Макееву предъявлено обвинение в убийстве

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption За оскорбительные высказывания Макеева сильно избили местные жители

Прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо предъявила россиянину Алексею Макееву обвинение в предумышленном убийстве, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот.

"Его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве. В течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, дожидаться решения в центре предварительного заключения", - сказал Болбот.

Российский дипломат подчеркнул, что Макеев "отказывается от любого участия посольства в этом деле" и не собирается возвращаться в РФ.

Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

19 мая несколько сотен человек окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него.

Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы и находился в больнице, откуда был выписан в понедельник и взят под стражу.

Прокуратура Кинтана-Роо намерена установить степень ответственности не только тех, кто участвовал в драке, но и сотрудников полиции, которые не выполнили должным образом свои прямые обязанности по защите граждан и их собственности.