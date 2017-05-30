Сверхмощный антибиотик поможет одолеть супербактерии

Правообладатель иллюстрации SPL

Ученые в США модифицировали важный антибиотик ванкомицин в надежде справиться с одной из самых опасных в мире бактерий.

Как сообщает еженедельник Национальной академии наук США PNAS, новая версия лекарства создавалась с огромным запасом прочности и стала в тысячу раз сильнее старой.

Media playback is unsupported on your device Ученые усилили антибиотик в тысячу раз

Она борется с так называемыми супербактериями сразу тремя способами, практически не оставляя им шансов на выживание.

Впрочем, новое лекарство еще только предстоит испытать на животных, а затем и на людях.

Группа ученых из Исследовательского института Скриппса надеется, что в случае успешных клинических испытаний модифицированный ванкомицин можно будет применять уже через пять лет.

Битва с супербактерией

Эксперты уже на раз предупреждали, что мы стоим на пороге "пост-антибиотиковой эпохи", когда некоторые инфекции перестанут поддаваться лечению.

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Чашка Петри с колонией бактерий

Среди инфекций, трудно поддающихся лечению и вызывающих опасения у врачей, выделяют ванкомицин-резистентный энтерококк (ВРЭ).

ВРЭ был обнаружен в больницах, он может вызывать серьезные инфекции ран и заражение крови и, по мнению ВОЗ, представляет серьезнейшую угрозу человеческому здоровью.

Некоторые антибиотики по-прежнему эффективны против ВРЭ, однако ванкомицин, которому уже 60 лет, в данном случае бессилен.

Группа ученых из Института Скриппса решила выяснить, смогут ли они преобразовать ванкомицин и восстановить его убойную силу.

Они модифицировали молекулярную структуру старого лекарства таким образом, чтобы оно максимально успешно атаковало бактерии в самом уязвимом месте, разрушая их клеточные стенки.

Три модификации оказались стратегически наиболее важными, повысив силу и продолжительность действия лекарства.

"Сначала мы внесли одно изменение в молекулу ванкомицина, которое позволило решить проблему устойчивости к этому лекарству, - поясняет доктор Дэйл Боджер, руководивший группой исследователей. - А затем мы внесли в молекулу еще два небольших изменения, которые открыли лекарству два новых способа уничтожения бактерий".

Таким образом у антибиотика появилось сразу три, как мы их называем, "механизма" убийства бактерий, - продолжает ученый. - И устойчивость к такому антибиотику будет очень трудно развить. Ведь эта молекула создана специально для решения проблемы возникновения резистентности".

Модифицированное лекарство смогло убить образцы ВРЭ в лабораторных условиях и практически не потеряло своей эффективности после 50 циклов работы с бактериями.

"Живые организмы не в состоянии одновременно искать пути обхода трех независимых механизмов их уничтожения, - говорит доктор Боджер. - Даже если они найдут решение одной проблемы, они все равно будут убиты двумя другими. Так что врачи могут использовать модифицированный ванкомицин, не опасаясь возникновения устойчивости к нему".