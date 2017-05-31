Мэрия Москвы допустила замену снесенных пятиэтажек 20-этажками

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Построенные по программе реновации жилья в Москве дома в отдельных районах могут быть выше 20 этажей, сказал заместитель мэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.

"В ряде районов придется делать выше. Где-то, может, будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10-12", - рассказал он.

Хуснуллин добавил, что там, где позволят условия, этажность новых домов может составить и пять-шесть этажей. По его словам, в каждом районе Москвы разная ситуация, и в некоторых районах надо строить плотнее, чтобы переселить людей из сносимых домов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что жителей пятиэтажек в рамках программы реновации не станут переселять в высотки. В мае, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он сказал, что высота новых домов для жителей пятиэтажек составит от шести до 14 этажей. "Это не небоскребы", - добавил он.

Кроме того, Собянин заявил, что первая волна переселения людей из пятиэтажек в новые дома начнется через два-три года.

"Реальные крупные объемы для первой волны переселения возможны в течение, я считаю, двух-трех лет, не раньше", - сказал он.

Собянин объявил о программе по сносу 8 тысяч пятиэтажных домов в Москве в конце февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Уже в начале марта в Госдуму был внесен законопроект о сносе хрущевок, который, в частности, предусматривал ускоренное выселение жителей сносимых домов в судебном порядке.

В Москве появилось протестное движение жителей пятиэтажек, которые были недовольны программой. Среди протестующих было много жителей кирпичных домов в хорошем состоянии, которые не хотели, чтобы их дома были снесены.

Критики реновации считают, что одобренный Госдумой в первом чтении законопроект нарушает конституционные права москвичей, а также нормы Гражданского и Жилищного кодексов России.

В начале мая власти Москвы опубликовали предварительный список домов, жители которых могут проголосовать "за" или "против" их внесения в программу сноса. В самом списке оказалось 4566 домов.

При этом в него попали и многие кирпичные дома, а некоторые дома в плачевном состоянии, жители которых хотели бы стать участниками программы, напротив, в списки не попали.

В начале мая мэрия издала постановление, определяющее порядок голосования: если житель не проголосовал, то его голос автоматически засчитывается "за". 17 мая активисты пытались подать в прокуратуру Москвы жалобу на это постановление.