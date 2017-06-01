Модель заявила, что Hyundai уволила ее "за менструацию"
Модель Рэйчел Рикерт подала жалобу на автомобильный концерн Hyundai, который якобы, по ее словам, уволил ее за то, что у нее была менструация во время работы.
27-летняя модель заявила, что во время автошоу в Нью-Йорке в апреле этого года она попросилась в туалет, но ее не отпустили, сославшись на большое число клиентов.
В итоге она не смогла вовремя поменять тампон, в результате чего ей пришлось менять нижнее белье и колготки, о чем она и сообщила своему агенту.
В интервью Би-би-си она сказала, что представители автоконцерна предложили ей на следующий день взять выходной, но она отказалась, поскольку не хотела терять почасовую оплату, и 14 апреля вновь вышла на работу.
Однако на следующий день ее агент позвонила и сообщила ей, что Hyundai на желает продолжать с ней сотрудничество "из-за того, что у нее менструация".
"Я была ошарашена и очень расстроена. Я заплакала. Я ведь отказалась от участия в других мероприятиях. И ощущение было - как? Этого не может быть!" - рассказала Рэйчел Рикерт в интервью Би-би-си.
Позже она подала жалобу на дискриминацию в Комиссию США по соблюдению равноправия при трудоустройстве.
При этом модель, участвовавшая ранее примерно в 50 подобных выставках, говорит, что чувствует себя опозоренной из-за предполагаемых действий концерна.
Американское отделение Hyundai Motor обещало провести расследование инцидента.