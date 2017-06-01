Роскомнадзор назвал сроки возможной разблокировки LinkedIn

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Тема возобновления работы деловой социальной сети LinkedIn в России может быть поднята ближайшей осенью, сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его информации, именно к этому времени завершится сделка по покупке социальной сети корпорацией Microsoft.

"Насколько я знаю, все организационные процедуры (по продаже Linkedin) будут завершены к осени. И вот именно тогда, видимо, новый владелец компании LinkedIn будет принимать окончательное решение, локализуется ли он в России или нет", - сказал Жаров журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он также сообщил, что Роскомнадзор пока не установил временные рамки для предоставления администрацией мессенджера Telegram сведений для реестра организаторов распространения информации.

"Мы сейчас находимся в переписке и в диалоге не только с Telegram, но и с рядом других организаторов распространения информации. В силу того, что диалог продолжается, мне кажется, некорректно говорить о каких-то сроках окончания", - цитирует Жарова Интерфакс.

По его словам, ведомство подходит к вопросу регулирования этой сферы "очень мягко".

С 1 сентября 2015 года в силу вступили поправки в законодательство, согласно которым персональные данные россиян должны храниться и обрабатываться в России. Осенью 2016 года LinkedIn была признана нарушившей это требование и заблокирована на территории России.

16 мая 2017 года "Ведомости" сообщили, что Роскомнадзор направил в адрес администрации мессенджера Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. В противном случае, по данным газеты, регулятор пригрозил заблокировать мессенджер.