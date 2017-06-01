Судью из Индии высмеяли за фразу об отсутствии секса у павлинов
Индийский судья стал объектом насмешек в соцсетях, после того как со всей серьезностью заявил, что самка павлина беременеет исключительно путем проглатывания слез самца.
Во время слушаний в верховном суде штата Раджастан на северо-западе страны судья Махеш Шарма рассказывал, что павлин был выбран в качестве национальной птицы Индии, потому что "он считается благочестивым" и соблюдает "пожизненный обет безбрачия".
Судья также предложил заменить национальное животное Индии, которую символизирует тигр, на корову, священную для индусов.
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Как уточняет агентство Франс-пресс, это было последнее судебное слушание под председательством Махеша Шармы - со следующего дня он уходил в отставку.
На заседании рассматривалась петиция одной из некоммерческих организаций, посвященная состоянию коровьих ферм.
Судья взял слово и обратился к федеральному правительству с рекомендацией немедленно объявить корову национальным животным Индии. Этого же статуса, по мнению судьи, достоин и павлин - наряду с коровой индийцы почитают его "за божественные качества", сказал он.
Многие пользователи соцсетей теорию о целибате у павлинов не поддержали и принялись иронизировать над судьей. Одни выложили в сеть фотографии, опровергающие теорию о бесполом размножении павлинов, другие ограничились твитами.
По словам экспертов, утверждения судьи не имеют под собой научного обоснования.
"Теория о павлинах, которые якобы пьют слезы с целью размножения - это старый миф, - пояснил в интервью газете Indian Express орнитолог Бикрам Грюал. - Как и все другие птицы, они размножаются методом совокупления".
Махеш Шарма не одинок в требовании предоставить корове, которая считается священным животным у большинства индуистских сообществ, статус национального символа.
Запрет на убой коров действует в Индии не везде, но с приходом к власти в стране в 2014 году националистической Индийской народной партии штатов, где разрешено разведение коров на мясо, становится все меньше.
Законы некоторых штатов предусматривают пожизненное заключение за убийство этих животных. Там, где введен запрет, за его исполнением следят группы волонтеров, называющие себя защитниками коров.
В Индии известны случаи убийств мусульман, заподозренных в употреблении говядины.
Махеш Шарма утверждает, что его требование не связано с дискуссией о введении в Индии повсеместного запрета на убой коров.