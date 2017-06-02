Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Россиянин Алексей Макеев был атакован толпой мексиканцев после публикации многочисленных оскорбительных по отношению к ним видео

Россиянин Алексей Макеев, обвиняемый в убийстве мексиканца, приговорен к полутора годам предварительного заключения в мексиканской тюрьме.

Такую меру пресечения для Макеева избрал суд мексиканского города Канкун. В заключении Макеев будет дожидаться процесса, который начнется ориетировочно через несколько месяцев.

Как пишет агентство РИА, возможный срок тюремного заключения, грозящий Макееву, может составить от 25 до 50 лет.

Россиянин стал известен в Мексике из-за своих видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

19 мая несколько сотен человек окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения.

Макеев получил тяжелые травмы и около двух недель провел в больнице. После этого прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо предъявила Макееву обвинение в предумышленном убийстве.

По информации консульства России в Мексике, Макеев отказывается от содействия российских дипломатов.