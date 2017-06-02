Россиянин Макеев проведет 1,5 года в предварительном заключении в Мексике
Россиянин Алексей Макеев, обвиняемый в убийстве мексиканца, приговорен к полутора годам предварительного заключения в мексиканской тюрьме.
Такую меру пресечения для Макеева избрал суд мексиканского города Канкун. В заключении Макеев будет дожидаться процесса, который начнется ориетировочно через несколько месяцев.
Как пишет агентство РИА, возможный срок тюремного заключения, грозящий Макееву, может составить от 25 до 50 лет.
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Россиянин стал известен в Мексике из-за своих видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.
19 мая несколько сотен человек окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения.
Макеев получил тяжелые травмы и около двух недель провел в больнице. После этого прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо предъявила Макееву обвинение в предумышленном убийстве.
По информации консульства России в Мексике, Макеев отказывается от содействия российских дипломатов.