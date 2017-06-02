Путин отказался судить Трампа за выход из Парижского соглашения

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption "мы еще сможем о чем-то договориться. Don't Worry Be Happy", - пошутил Путин

Президент России Владимир Путин считает, что Парижское соглашение по климату, от которого накануне отказался президент США Дональд Трамп, могло быть не до конца продумано администрацией Барака Обамы. "Don't worry, be happy", - пошутил Путин, напомнив, что соглашение еще не вступило в силу.

С вопроса о Парижском соглашении и отказа Трампа следовать ему начался блок вопросов на сессии Петербургского международного экономического форума, в которой участвует Путин. Президент России сразу начал шутить на эту тему.

"Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу. Вот сегодня в Москве снег, говорят, даже был, а здесь дождь и холодина такая. Можно теперь всегда свалить на него и на американский империализм, что это все они виноваты. Но мы этого делать не будем", - сказал Путин.

В пятницу в Москве прошел мокрый снег.

Далее Путин сказал, что не стал бы судить Трампа за то решение, которое тот принял.

Президент России считает, что само решение США присоединиться к Парижскому соглашению, принятое предшественником Трампа Бараком Обамой, могло быть не до конца продумано.

"Я не стал бы сейчас судить президента Трампа, потому что президент Обама принял соответствующие решения. Может быть, действующий президент считает, что они не до конца продуманы. Может быть, он считает, что нет соответствующих ресурсов", - пояснил свою мысль Путин.

Однако потом он добавил: "На мой взгляд, можно было бы и не выходить из Парижских соглашений, потому что они носят рамочный характер. А по сути, что можно было сделать - можно было бы изменить обязательства Соединенных Штатов в рамках этих Парижских соглашений".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, также выступающий на форуме, раскритиковал решение об отказе от Парижского соглашения, заявив, что речь идет о будущих поколений.

Затем Путин снова взял слово и еще раз напомнил, что соглашение еще не вступило в силу.

"Так что у нас еще есть время, если мы все будем конструктивно работать, мы еще сможем о чем-то договориться. Don't worry, be happy", - пошутил Путин.

Накануне Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенного в 2015 году. Он обещал принять такое решение в своей предвыборной кампании.

Трамп заявил, что Америка сможет добиться лучших условий, и это поможет американской промышленности.

"Это соглашение - не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов", - заявил Трамп.

Его решение вызвало резкую критику во всем мире - от лидеров государств до голливудских знаменитостей. В частности, прискорбным его назвала канцлер Германии Ангела Меркель. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш также выразил сожаление в связи с решением Трампа.

Против отказа от соглашения выступили компании Exxon Mobil, ConocoPhillips, Shell и General Electric.

Парижское соглашение по изменению климата было подписано 197 странами в декабре 2015 года. На сегодняшний день его ратифицировали 147 стран, в том числе и Соединенные Штаты.

Соглашение предусматривает ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия, замедление роста среднегодовой температуры с тем, чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена, а также создание финансового фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.