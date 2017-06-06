Художник Бэнкси отказался от раздачи картин за голос против тори

Правообладатель иллюстрации BANKSY Image caption В сообщении на сайте Бэнкси говорится, что он получил предупреждение от избирательной комиссии Британии

Британский уличный художник Бэнкси отозвал свое предложение раздать принты своего рисунка тем, кто проголосует на всеобщих выборах в Британии против Консервативной партии.

Ранее на сайте художника появилось объявление, в котором жителям шести избирательных округов Бристоля предлагалось получить принт рисунка с изображением девочки и шарика с британским флагом.

Для получения рисунка избирателям было необходимо отправить художнику фотокопию своего избирательного бюллетеня в качестве доказательства того, что они проголосовали против консерваторов.

Позднее на сайте появилось уведомление, в котором отмечается, что художник получил предупреждение от избирательной комиссии и с сожалением сообщает, что вынужден закрыть свою акцию, так как она была "непродуманной и сомнительной с юридической точки зрения".

Правообладатель иллюстрации Banksy Image caption После появления объявления полиция начала расследование

В понедельник полиция графств Эйвон и Сомерсет заявила, что проверяет жалобы на предложение Бэнкси.

В полиции напомнили, что получение избирателями подарков в обмен на обязательство голосовать за определенного кандидата является преступлением.

"Каждый, кто откликается на предложение получить подарок, рискует попасть под следствие", - говорится в сообщении полиции.

Правообладатель иллюстрации Ben Birchall/PA Image caption Известный только по псевдониму художник приобрел известность благодаря своим провокационным граффити

Бэнкси - один из самых известных уличных художников Британии. Его личность до сих пор остается загадкой, настоящее имя художника неизвестно.

Досрочные выборы в Британии пройдут 8 июня.