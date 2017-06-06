Художник Бэнкси отказался от раздачи картин за голос против тори
Британский уличный художник Бэнкси отозвал свое предложение раздать принты своего рисунка тем, кто проголосует на всеобщих выборах в Британии против Консервативной партии.
Ранее на сайте художника появилось объявление, в котором жителям шести избирательных округов Бристоля предлагалось получить принт рисунка с изображением девочки и шарика с британским флагом.
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Для получения рисунка избирателям было необходимо отправить художнику фотокопию своего избирательного бюллетеня в качестве доказательства того, что они проголосовали против консерваторов.
Позднее на сайте появилось уведомление, в котором отмечается, что художник получил предупреждение от избирательной комиссии и с сожалением сообщает, что вынужден закрыть свою акцию, так как она была "непродуманной и сомнительной с юридической точки зрения".
В понедельник полиция графств Эйвон и Сомерсет заявила, что проверяет жалобы на предложение Бэнкси.
В полиции напомнили, что получение избирателями подарков в обмен на обязательство голосовать за определенного кандидата является преступлением.
"Каждый, кто откликается на предложение получить подарок, рискует попасть под следствие", - говорится в сообщении полиции.
Бэнкси - один из самых известных уличных художников Британии. Его личность до сих пор остается загадкой, настоящее имя художника неизвестно.
Досрочные выборы в Британии пройдут 8 июня.