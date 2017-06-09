Экзитполы: консерваторы не набирают абсолютного большинства

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тереза Мэй надеялась получить уверенное большинство в парламенте

В Британии завершились внеочередные парламентские выборы. Согласно данным экзитполов, победу на них одерживают консерваторы, однако они теряют абсолютное большинство.

Согласно прогнозу Би-би-си, тори получат в Палате общин 318 мест - на 13 меньше, чем в предыдущем составе парламента. Лейбористы получат 262 мест - на 30 мандатов больше, а либеральные демократы - 13 мест.

Для того, чтобы обеспечить себе абсолютное большинство в нижней палате, партия должна получить 326 мест.

О проведении внеочередных выборов в нижнюю палату парламента в апреле объявила премьер-министр Тереза Мэй. Она объяснила свое решение стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза.

За последние три года это уже третье общенациональное голосование в Британии: предыдущие парламентские выборы состоялись в 2015 году, а летом 2016 года в стране прошел референдум о членстве Британии в ЕС.

Главными претендентами на 650 мест в Палате общин выступали представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства и Шотландской национальной партии. Также в выборах участвуют Зеленые, валлийская "Плайд Камри" ("Партия Уэльса") и четыре североирландских партии: Демократическая юнионистская, Социал-демократическая лейбористская, Юнионистская партия Ольстера и "Шинн Фейн".

Система выборов в Британии - исключительно мажоритарная, то есть все члены палаты общин избираются в одномандатных округах, причем в один тур.

Анализ - Лора Кюнсберг, политический обозреватель Би-би-си

Если экзитполы верны, Тереза Мэй сделала очень рискованный политический ход и проиграла. Ей было необязательно объявлять эти досрочные выборы, но она их объявила, чтобы получить мандат на ведение переговоров по "брекситу" и пространство для маневра.

Всего несколько недель назад, когда это все началось, позиции Терезы Мэй казались неуязвимыми, но слабая кампания и противники в лице Лейбористской партии, вполне возможно, разрушили надежды тори.

Данные этих экзит-полов - не тот результат, который предсказывали обе партии, - и это еще один политический сюрприз: общество снова перевернуло ожидания главных политических сил.

Похоже, что консерваторы и правда будут крупнейшей партией, но пока по цифрам неясно, смогут ли они править в одиночку. На протяжении кампании Тереза Мэй раз за разом повторяла свой слоган - обещание "сильного и стабильного лидерства", но вместо этого оно может лишь ослабнуть. Однако, разумеется, только окончательные результаты покажут, что случится дальше.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Результаты выборов проецируются на здание Би-би-си в Лондоне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В одном из округов на западе Лондона избирательный участок был обустроен в телефонной будке

Большинство избирательных участков располагается в школах, социальных центрах и приходских залах, однако кое-где для этих целей использовались также пабы, прачечная и даже школьный автобус.

В свете недавних террористических нападений полиция усилила меры безопасности на избирательных участках. В отдельных районах были размещены вооруженные патрули.

Правообладатель иллюстрации EPA/PA Image caption Лидеры двух ведущих британских партий Джереми Корбин и Тереза Мэй проголосовали в четверг, поставив точку в избирательной кампании, длившейся семь недель

Досрочные выборы допускаются в двух случаях: при вотуме недоверия правительству, а также в случае, если за самороспуск и новые выборы проголосуют более двух третей депутатов.

Последней процедурой и воспользовалась премьер-министр Тереза Мэй, объявив в апреле перевыборы парламента.

Более 40 тысяч избирательных участков были открыты с 7:00 до 22:00 по Лондону (с 9:00 до полуночи по Москве).

Для участия в этих выборах зарегистрировались 46,9 млн человек, имеющих право голоса. Это на полмиллиона больше, чем на предыдущих всеобщих выборах в 2015 году.