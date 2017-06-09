Арестован бизнесмен Пономарев, судившийся с ИКЕА за 10 млрд рублей

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Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу до 6 августа предпринимателя Константина Пономарева, который известен тем, что судился с российским отделением компании ИКЕА за долг в 10 млрд рублей, сообщают российские информагентства.

По версии следствия, Пономарев был организатором мошеннической схемы с поставкой дизель-генераторов в Крым, в результате которой у компании "Кубаньэнерго" похитили 5,5 млрд рублей.

Кроме того, его обвиняют в том, что, занимая руководящие должности в различных фирмах, он не задекларировал и не заплатил налоги на сумму более 4,7 млрд рублей.

Сам Пономарев вину не признает и, как сообщает РИА Новости, заявляет, что "не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления".

Константин Пономарев судится с ИКЕА более 10 лет. Спор касается аренды дизельных электростанций для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен считает, что ИКЕА перестала платить за аренду с июля 2008 года.

По мировому соглашению, которое стороны заключили в 2010 году, компания выплатила структурам Пономарева 25 млрд руб. В 2011 году бизнесмен снова попытался инициировать разбирательство, но в 2014-м Высший Арбитражный суд отказал ему в удовлетворении требований.

В 2016 году Пономарев подал новый иск, по которому Краснинский районный суд постановил взыскать с ИКЕА в его пользу 507 млн руб. В начале декабря на счетах ИКЕА в России было арестовано еще 9,3 млрд руб в качестве обеспечительных мер по новому иску.

Это решение отменили после вмешательства уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Пономарев в итоге сначала сумел выиграть и этот процесс. отсудив таким образом у ИКЕА около 9,8 млрд рублей по двум искам, но затем оба решения были отменены.