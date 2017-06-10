Умер актер Адам Уэст, сыгравший культового Бэтмена 1960-х

  • 10 июня 2017
Адам Уэст в роли Бэтмена Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Адам Уэст был американской телезвездой 1960-х

88-летний актер, телезвезда 1960-х годов и автор классического телевизионного образа Бэтмена Адам Уэст, умер от лейкемии в Лос-Анджелесе, сообщили родственники актера.

Уэст известен своей ролью Бэтмена в телесериале 1960-х годов, ставшем важной частью американской массовой культуры.

Однако после закрытия сериала его карьера пошла на спад, и Уэсту, прочно ассоциировавшемуся с образом Бэтмена, сложно было найти другие роли.

В последнее время он озвучивал персонажа Бэтмена (фактически, пародию на себя самого) в комедийном мультсериале "Гриффины".

У актера осталась жена, шестеро детей, пятеро внуков и два правнука.

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