Госдума окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption Программа реновации привела к массовым протестам в Москве

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о сносе пятиэтажек в Москве, который уже привел к многочисленным акциям протеста. Противники программы реновации в четверг пришли к зданию Госдумы, чтобы выразить свое несогласие.

Законопроект поддержали 399 депутатов, против проголосовали двое (Денис Парфенов и Валерий Рашкин из КПРФ), один воздержался.

Реновация кресла

Депутаты были в праздничном настроении - выступить решили все фракции, передает корреспондент Русской службы Би-би-си. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал реновацию "великим переселением" и личной заслугой "самого лучшего мэра" Сергея Собянина. Он также призвал осуществить реновацию Госдумы, поскольку российские депутаты сидят "в самом худшем здании".

Он обратил внимание на то, что у одного из его однопартийцев, Михаила Дегтярева, треснуло кресло. "Там кресло треснуло у Дегтярева, пока еще не рухнуло. Поэтому сейчас в перерыве мы его подремонтируем", - ответил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он предложил соорудить депутату особенное кресло. "Там надо поставить ему такое же усиленное, как [депутату и боксеру Николаю] Валуеву поставили. Обязательно надо помогать", - заключил спикер.

Глава фракции "Справедливой России" Сергей Миронов сказал, что версия законопроекта в первом чтении и нынешняя различаются, "как день и ночь", и призвал распространить реновацию на всю страну: "Есть у реновации начало, нет у реновации конца".

Вице-спикер Петр Толстой ("Единая Россия") назвал закон о реновации самым резонансным законом седьмого созыва нижней палаты парламента. Коммунист Алексей Русских тоже похвалил законопроект и поддержал проведение реновации по всей стране.

Законопроект о реновации определяет порядок и условия сноса пятиэтажных строений и переселения жителей в новые дома в Москве. Первая версия проекта вызвала критику со стороны депутатов, жителей пятиэтажек и экспертов.

Image caption Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин и еще более десяти человек были задержаны у здания Госдумы, пока депутаты голосовали в поддержку законопроекта

В мае в Москве прошли многотысячные митинги протеста против законопроекта и программы реновации вообще. Ко второму чтению (в этом чтении утверждается текст документа) депутаты почти полностью переписали законопроект.

Третье чтение законопроекта прошло накануне подведения итогов голосования по программе реновации. Жители смогут проголосовать за или против сноса их дома до 15 июня.

Рассмотрение законопроекта проходит на фоне массовых акций протеста. Противники программы сноса пятиэтажек уже несколько раз приходили к зданию Госдумы с требованием не принимать законопроект и отменить программу сноса хрущевок. На акции протеста около стен Госдумы в среду утром был задержан лидер "Яблока" Сергей Митрохин.

Что есть в последнем варианте законопроекта

В документе есть определение того, какие дома попадают в программу реновации: "Многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957-й по 1968 годы, с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий". Этот текст появился после критики программы: первоначальный вариант документа допускал снос любых домов.

Депутаты прописали механизм отказа от участия в программе. Для этого нужно, чтобы на общем собрании жителей за исключение из программы проголосовало более трети собственников. Сделать это можно в любое время.

Image caption В голосовании по программе сноса участвуют жители почти 4,5 тысяч пятиэтажек

В окончательном варианте законопроекта жителям пятиэтажек предоставляется возможность обжаловать в суде решение о сносе их дома. В первом варианте такой возможности у них не было.

Жители сносимых пятиэтажек смогут претендовать не только на "равнозначное" жилье, то есть квартиру такой же или большей площади, но и денежную компенсацию или "равноценное" жилье, то есть квартиру такой же стоимости.

При включении дома в программу реновации учитывается его фактический износ. Депутаты также обязали власти расселять коммуналки в рамках программы реновации.

Кроме того, в законопроекте предусмотрена возможность выплаты владельцам нежилой недвижимости в сносимых домах денежной компенсации, которая будет выплачивать заранее.

Когда начнется программа

После того, как закон будет принят Госдумой, его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент. Сенаторы готовы рассмотреть проект 28 июня, обещал председатель профильного комитета Совфеда по федеративному устройству Дмитрий Азаров.

Правообладатель иллюстрации SERGEI SAVOSTYANOV/TASS Image caption В Москве прошли уже несколько митингов против законопроекта и самой программы реновации

После этого московские власти должны утвердить список сносимых домов с учетом результатов голосования жителей домов, включенных в предварительный список по программе.

Пока в Москве еще завершается предыдущая программа сноса "хрущевок", которая должна завершиться к 2018 году. Но московские власти собираются начать переселение жителей по новой программе уже к конце 2017 года.

Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК обещал, что к концу 2017 года уже будут построены первые новые дома для жителей сносимых пятиэтажек.