Ученые придумали препарат для загара и омоложения без риска рака

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Меланин определяют окраску кожи и цвет волос - как у человека, так и у животных

Ученые разработали препарат, который имитирует воздействие солнечного света, благодаря чему загар появляется на коже без воздействия вредного ультрафиолетового излучения.

Во время тестов, проведенных на образцах человеческой кожи и мышах, препарат "обманул" кожу, заставив ее вырабатывать коричневый пигмент меланин - благодаря которому на коже и появляется загар.

Предполагается, что новое средство будет эффективно даже для людей с рыжими волосами, которые обычно просто обгорают на солнце.

Группа исследователей из Центрального госпиталя Массачусетса надеется, что их открытие сможет предотвратить рак кожи и даже замедлить наступление видимых признаков старения.

Новый метод

Ультрафиолетовые лучи вызывают загар, причиняя вред коже.

Их воздействие инициирует цепь химических реакций, что в конечном итоге приводит к синтезу темного меланина - естественного солнцезащитного средства, вырабатываемого организмом.

Новый препарат позволяет обойтись без воздействия ультрафиолета - после контакта с кожей он сам запускает механизм производства меланина.

"Он вызывает сильный эффект потемнения кожи. С помощью микроскопа можно убедиться, что вырабатывается настоящий меланин, это средство активирует производство пигмента при отсутствии ультрафиолетовых лучей", - рассказал Би-би-си доктор Дэвид Фишер, один из разработчиков препарата.

Правообладатель иллюстрации NISMA MUJAHID AND DAVID FISHER Image caption На снимке: так выглядит образец кожи (справа) после воздействия средства для загара

Это принципиально новый метод получения искусственного загара. До сих пор это можно было сделать тремя основными способами:

путем имитации загара с помощью красителей, когда кожа приобретает смуглый цвет без помощи защитного меланина;

посещением соляриев, где кожа подвергается сильному ультрафиолетовому облучению;

приемом специальных таблеток, которые стимулируют производство меланина - но для этого все равно необходимо ультрафиолетовое излучение

Впрочем, авторы изобретения не ставили себе задачу создать новое косметическое средство.

"В действительности мы разрабатываем новую стратегию защиты кожи от ультрафиолетового излучения и рака", - пояснил доктор Фишер.

Рак кожи - самый распространенный вид онкологического заболевания, в лечении которого медицина продвигается медленно.

"Наличие темного пигмента означает невысокий риск образования всех форм рака кожи, и это очень важно", - добавил ученый.

Результаты тестов, подробно описанные в журнале Cell Reports, показали, что меланин, вырабатываемый, благодаря препарату, способен блокировать вредные ультрафиолетовые лучи.

Ученые хотят использовать препарат в сочетании с кремом для защиты от солнечной радиации.

Как считает Фишер, абсолютно всем необходимо использовать солнцезащитный крем, но у него есть один недостаток: "Вы останетесь бледными", - говорит доктор.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У рыжих людей кожа особенно чувствительна к ультрафиолету

Новый препарат может решить проблему воздействия солнечных лучей на обладателей рыжих волос и светлой кожи. У этих людей из-за особенностей генома процесс образования темного меланина под воздействием ультрафиолетовых лучей протекает необычно, и вместо загара рыжеволосые часто получают ожоги.

Возможным побочным воздействием лекарства, теоретически, может стать изменение цвета волос, хотя считается, что препарат не должен проникнуть так глубоко в кожу, чтобы затронуть волосяные фолликулы.

Другим побочным воздействием может стать замедление появления у человека признаков старения. "Многие считают, что самое очевидное указание на возраст человека - это состояние его кожи, а даже случайное воздействие ультрафиолетовых лучей на протяжении жизни наносит ей вред", - говорит доктор Фишер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новый препарат способен менять цвет волос и замедлять старение

Как бы то ни было, препарат еще не готов для коммерческого использования. Ученые хотят провести дополнительные исследования на предмет безопасности продукта, хотя, по их словам, до сих пор не было "никаких намеков на проблемы".

Вероятно, они придумают средству для загара и омоложения название получше, чем нынешнее "SIK-ингибитор".