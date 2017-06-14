Правообладатель иллюстрации Zurab Dzhavakhadze/TASS Image caption В Русском музее отмечают, что картина "Христос во гробе" является одним из значимых произведений Карла Брюллова

Президиум Верховного суда России отменил решение об изъятии картины Карла Брюллова "Христос во гробе" у коллекционера из Германии Александра Певзнера в пользу Русского музея и отправил дело на пересмотр.

"Картина подлежит возврату Александру и Ирине Певзнер в соответствии с ранее принятыми судебными решениями", - сказал Интерфаксу адвокат коллекционера Максим Крупский.

Суд также постановил возобновить производство по уголовному делу в отношении Певзнера.

Картина была конфискована без согласия владельца в рамках прекращенного по сроку давности в 2013 году уголовного дела о контрабанде, в которой обвинялся Певзнер.

Согласно материалам дела, работа Брюллова "Христос во гробе", стоимость которой следователи оценили в 9,4 млн рублей (164 тыс. долларов), была законно куплена супругами Певзнерами в Брюсселе.

В 2003 году коллекционер решил привезти картину в Россию и продать ее Русскому музею. По другим данным, владелец вез ее исключительно для экспертизы.

Как утверждают следователи, Певзнер ввез полотно в Россию без надлежащего оформления, договорившись с российскими таможенниками.

В итоге у коллекционера картину изъяли, а против него самого возбудили дело о контрабанде.

С 2003 по 2011 год состоялось около 30 судов, на которых Певзнер пытался вернуть себе картину. "Христос во гробе" все это время оставался в музее, причем без реставрации: музей не хотел тратить средства на картину, которая может в нем и не остаться.

В 2013 году дело закрыли за истечением срока давности, но картина осталась конфискованной - в разных судебных инстанциях ее рассматривали то как вещдок, то как орудие преступления.

Певзнер обратился в Конституционный суд, который 7 марта постановил пересмотреть судебные решения в отношении коллекционера. В связи с этим президиум Верховного суда в среду постановил возобновить производство по уголовному делу и вернуть картину.

Произведение знаменитого художника было написано для графа Адлерберга. После революции потомки графа завещали полотно православному приходу в Брюсселе, а его настоятель в 2002 году продал картину Певзнеру за 100 тысяч евро.