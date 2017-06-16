Возбуждено дело против экспертов, признавших пьяным погибшего ребенка

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/tass Image caption Мальчика сбили во дворе его дома в Подмосковье

В отношении экспертов, составивших заключение о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Подмосковье, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

Эксперты уже допрашиваются следователями, которые дадут правовую оценку их действиям.

Инцидент произошел в конце апреля в подмосковной Балашихе. Автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась жена отбывающего наказание члена ОПГ, сбил ребенка во дворе. По показаниям беседовавших со СМИ свидетелей, автомобиль ехал быстро, а женщина разговаривала по телефону. Мальчик погиб на месте.

Экспертиза, в которой утверждаются, что в крови мальчика было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, была обнародована в начале недели. Эксперты отмечают, что это соответствует уровню взрослого человека после выпитой бутылки водки.

Как сообщают СМИ, находившаяся за рулем машины женщина приходится женой отбывающему наказание члену преступной группировки. Отец мальчика заявил, что уголовное дело в связи с гибелью его сына завели только через месяц после самого инцидента.

"Я нанял адвоката, который за это время опросил всех свидетелей и сделал снимки места происшествия. Все это мы предоставили следователю. Но он говорил нам какую-то чушь, что это не уголовное дело, а административное, и что Алисовой [находившейся за рулем автомобиля женщине] максимум что сделают - выпишут штраф", - говорил отец мальчика в интервью "Комсомольской правде".

По словам отца мальчика, на очевидцев произошедшего пытались оказывать давление, а часть улик - записи установленных во дворе видеокамер - была уничтожена.

Как утверждает отец, уголовное дело по инциденту отказывались возбуждать в течение месяца, возбудив его только после того, как лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов написал запрос начальнику управления МВД России по Московской области Виктору Паукову.

Дело было возбуждено, в его рамках была назначена экспертиза, результаты которой представили отцу мальчика несколько дней назад. В документе говорится, что сбитый ребенок был сильно пьян.

15 июня, после того как история была предана огласке, в МВД заявили о назначении повторной экспертизы тела мальчика. Для этого понадобится провести эксгумацию. Отец мальчика в беседе с российским телевидением сказал, что готов пойти на это.

В пятницу стало известно, что материалы уголовного дела о ДТП изучаются и подмосковной прокуратурой.

"Возбуждение уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным. В настоящее время предполагаемой виновнице аварии предъявлено обвинение и в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщил агентству Интерфакс официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.