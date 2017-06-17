Пожар в лондонской высотке: 58 человек считаются погибшими

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Среди тех, кого не удалось найти после пожара, числятся целые семьи

Лондонская полиция сообщила, что погибшими в результате пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр считаются по меньшей мере 58 человек, в их числе и те, кого пока не удалось найти.

В полиции заявляют, что фактически нет никаких шансов найти живыми тех, кто пока числятся пропавшими без вести. В пятницу сообщалось, что число жертв пожара достигло 30. Среди тех, кого не удалось найти, числятся целые семьи.

По словам представителя полиции Стюарта Канди, число жертв пожара может еще вырасти, а поисковая операция будет продолжаться несколько недель.

Как стало известно Би-би-си, число погибших в результате пожара может достигнуть 70 человек.

Ранее, когда официальное число погибших составляло 17 человек, сообщалось, что в здании, которое полностью потушили только к утру четверга, могут оставаться десятки людей.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй признала, что помощь, которая оказывалась пострадавшим при пожаре, "в первые часы" была недостаточной.

С таким заявлением премьер выступила после встречи с семьями, оставшимися без жилья из-за пожара в Гренфелл-тауэр, и волонтерами.

Пожар в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на среду. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

В среду с огнем боролись около 200 пожарных, на место прибыло 40 пожарных машин.

Здание Гренфелл-тауэр было построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация. Также отмечается, что в британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров.

Причина возгорания остается неустановленной. Среди версий, появившихся в СМИ - дефект электропроводки, взрыв газа и возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считает, что пожар могла усугубить обшивка здания, в которой содержится цинк.

В пятницу премьер-министр Британии Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.