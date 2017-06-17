Бастрыкин поручил передать в СКР дело о ДТП с "пьяным" мальчиком

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Автомобиль Hyundai Solaris сбил ребенка во дворе.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать из полиции в свое ведомство уголовное дело о ДТП в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб шестилетний ребенок.

В сообщении СКР отмечается, что если прокурор Московской области ответит отказом на ходатайство возглавляемого Бастрыкиным ведомства, то "вопрос о передаче уголовного дела будет решаться с руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации".

Как установила экспертиза, проведенная после ДТП, в крови у мальчика было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

В пятницу, 16 июня, было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении экспертов, составивших заключение о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика.

Инцидент произошел в конце апреля в подмосковной Балашихе. Автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась женщина, сбил ребенка во дворе.

По показаниям беседовавших со СМИ свидетелей, автомобиль ехал быстро, а женщина разговаривала по телефону. Мальчик погиб на месте.

Экспертиза, в которой утверждаются, что в крови мальчика было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, была обнародована в начале недели. Эксперты отмечают, что это соответствует уровню взрослого человека после выпитой бутылки водки.

Родители погибшего мальчика утверждают, что возбуждения уголовного дела пришлось добиваться около месяца. В итоге дело было возбуждено только после того, как лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов написал запрос начальнику управления МВД России по Московской области Виктору Паукову.

Со слов родителей, часть доказательств, в том числе записи с камер видеонаблюдения, были уничтожены сразу после ДТП, а на очевидцев произошедшего пытались оказывать давление.

"Я нанял адвоката, который за это время опросил всех свидетелей и сделал снимки места происшествия. Все это мы предоставили следователю. Но он говорил нам какую-то чушь, что это не уголовное дело, а административное, и что Алисовой [находившейся за рулем автомобиля женщине] максимум что сделают - выпишут штраф", - говорил отец мальчика в интервью "Комсомольской правде".

15 июня, после того как история была предана огласке, в МВД заявили о назначении повторной экспертизы тела мальчика. Для этого понадобится провести эксгумацию. Отец мальчика в беседе с российским телевидением сказал, что готов пойти на это.