62 человека погибли за день пожаров в Португалии
Жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии стали по меньшей мере 62 человека, большинство из которых погибли в огненной ловушке, когда их автомобили оказались заблокированы на охваченной огнем дороге.
По словам властей, 30 тел были обнаружены в обгоревших автомобилях, направлявшихся в сторону основной трассы. 17 тел найдены на дороге недалеко от брошенных машин: по всей видимости, люди пытались прорваться через горящий лес пешком. Еще 11 человек погибли в поселке Педроган-Гранди недалеко от города Коимбра.
Тела еще нескольких человек были найдены в разных местах.
"Число погибших еще может увеличиться", - предупредил глава правительства Антониу Кошта, выступая в в штаб-квартире службы гражданской обороны, передает Франс пресс.
Среди погибших четыре ребенка.
Более 60 человек, в том числе пожарные, получили ожоги разной степени тяжести. Одна из них - восьмилетняя девочка, которую пожарные нашли одну, метавшуюся вдоль охваченной огнем лесной полосы.
Несмотря на то, что на борьбу с огнем брошены сотни пожарных машин, авиация и тысячи пожарных и спасателей, взять ситуацию под контроль пока не удается.
Премьер-министр назвал происходящее "великой трагедией".
Мэр одного из населенных пунктов ранее сказал журналистам, что для того, чтобы обезопасить все поселки, которым угрожает огонь, не хватает пожарных.
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Огонь распространяется с большой скоростью, двигаясь одновременно с четырех направлений, говорил Гомеш.
Президент страны Марселу Ребелу ди Соза отправился в район бедствия, чтобы встретиться с семьями погибших. Он заявил, что пожарные сделали "все, что могли".
В нескольких регионах Португалии жара в последние дни превышала 40 градусов.
Лесные пожары часто происходят в Португалии, однако чаще всего в августе, когда на территории страны устанавливается сухая и жаркая погода. Год назад в их тушении принимали участие около 4 тысяч пожарных и 26 самолетов.
В прошлые годы от пожаров больше страдала северная, лесистая часть Португалии.