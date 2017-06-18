62 человека погибли за день пожаров в Португалии

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Пожарные продолжают бороться с огнем, распространившимся сразу по многим направлениям

Жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии стали по меньшей мере 62 человека, большинство из которых погибли в огненной ловушке, когда их автомобили оказались заблокированы на охваченной огнем дороге.

По словам властей, 30 тел были обнаружены в обгоревших автомобилях, направлявшихся в сторону основной трассы. 17 тел найдены на дороге недалеко от брошенных машин: по всей видимости, люди пытались прорваться через горящий лес пешком. Еще 11 человек погибли в поселке Педроган-Гранди недалеко от города Коимбра.

Тела еще нескольких человек были найдены в разных местах.

"Число погибших еще может увеличиться", - предупредил глава правительства Антониу Кошта, выступая в в штаб-квартире службы гражданской обороны, передает Франс пресс.

Среди погибших четыре ребенка.

Более 60 человек, в том числе пожарные, получили ожоги разной степени тяжести. Одна из них - восьмилетняя девочка, которую пожарные нашли одну, метавшуюся вдоль охваченной огнем лесной полосы.

Несмотря на то, что на борьбу с огнем брошены сотни пожарных машин, авиация и тысячи пожарных и спасателей, взять ситуацию под контроль пока не удается.

Премьер-министр назвал происходящее "великой трагедией".

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Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В зону бедствия направлено 160 пожарных расчетов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сгоревший дом в поселке Педроган-Гранди

Мэр одного из населенных пунктов ранее сказал журналистам, что для того, чтобы обезопасить все поселки, которым угрожает огонь, не хватает пожарных.

Огонь распространяется с большой скоростью, двигаясь одновременно с четырех направлений, говорил Гомеш.

Президент страны Марселу Ребелу ди Соза отправился в район бедствия, чтобы встретиться с семьями погибших. Он заявил, что пожарные сделали "все, что могли".

В нескольких регионах Португалии жара в последние дни превышала 40 градусов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам пожарных, огонь распространялся с большой скоростью

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дым распространяется на многие километры

Лесные пожары часто происходят в Португалии, однако чаще всего в августе, когда на территории страны устанавливается сухая и жаркая погода. Год назад в их тушении принимали участие около 4 тысяч пожарных и 26 самолетов.

В прошлые годы от пожаров больше страдала северная, лесистая часть Португалии.