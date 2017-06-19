Названо имя мужчины, совершившего нападение у мечети в Лондоне

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На стене около места атаки полиция повесила плакат "Объединимся против любого террора"

Би-би-си стало известно, что нападение на людей у мечети в северном Лондоне в ночь на понедельник совершил 47-летний житель Кардиффа Даррен Осборн. Он был задержан в момент нападения местными жителями и арестован прибывшей полицией по подозрению в покушении на убийство.

Мужчина арендовал автофургон, на котором врезался в толпу людей, собравшихся у мусульманского общинного центра неподалеку от станции метро Finsbury Park.

В результате нападения 10 человек ранены и один умер (полиция не может подтвердить или опровергнуть, наступила ли его смерть в результате атаки или нет, так как именно ему оказывалась медицинская помощь после наезда).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр и комиссар лондонской полиции встретились с религиозными лидерами в мечети, около которой произошло нападение

Премьер-министр Тереза Мэй назвала террористическое нападение на мечеть в северном районе Лондона не менее отвратительным, чем недавние аналогичные теракты в Британии.

Комиссар лондонской полиции Крессида Дик назвала произошедшее очевидным нападением на мусульман.

Она сообщила, что в районе, в особенности вблизи религиозных учреждений, будет введено усиленное полицейское патрулирование - в том числе и вооруженной полицией.

По словам министра по делам безопасности Бена Уоллеса, совершивший нападение человек полиции ранее не был известен.

Тереза Мэй выступила со своим заявлением сразу после заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По ее словам, водитель фургона действовал в одиночку, полиция квалифицировала это происшествие как теракт.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В доме задержанного в Кардиффе проходит обыск, дом оцеплен

"В течение многих лет мы слишком терпимо относились к экстремизму", - сказала она.

"Это напоминание нам о том, что терроризм, экстремизм и ненависть могут принимать разные формы, и наша решимость бороться с ними не зависят от того, кто ответственен за такие действия", - добавила она.

Выступив с заявлением на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, премьер-министр отправилась в мечеть Финсбери-парк, где она встретилась с религиозными лидерами.

Очевидец происшествия Абдал Рахман рассказал Би-би-си, что, направив свой фургон в толпу верующих, водитель пытался бежать, выкрикивая: "Я хочу убивать мусульман, я хочу убивать мусульман".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Следователи продолжают работать на месте преступления

"Я ударил его в живот, а затем вместе с другими мы его прижали к земле так, что он не мог шевелиться и держали его до приезда полиции", - добавил он.

Еще один очевидец Адил Рана рассказывает: "Люди пинали и били его, что вполне понятно, учитывая, что он сделал".

Как говорит имам мусульманского общинного центра Мохаммед Махмуд, сразу после инцидента люди остановили проезжавшую мимо полицейскую машину.

"Мы им описали ситуацию: фургон врезался в толпу верующих, водителя задержали, вокруг него яростная толпа, и если его немедленно не увезти, то он, упаси Бог, может там не уцелеть. Мы раздвинули толпу, чтобы полиция могла к нему пробраться", - рассказал Мохаммед Махмуд.

Глава мусульманского общинного центра Туфик Качими рассказывает, что задержанный водитель фургона говорил державшим его людям: "Вы это заслужили" и "Я сделал свое дело".

Еще один очевидец, назвавшийся Абдулом, рассказал Би-би-си, что задержанный выкрикивал: "Убейте меня, я сделал свое дело!"

Полиция сообщила, что арестованный пройдет психиатрическое обследование.

"Несмотря на то, что этот инцидент, как и ужасные теракты на Вестминстерском и Лондонском мостах и в Манчестере, кажется направленным на конкретные этнические или религиозные группы, на самом деле это нападение на наши общие ценности терпимости, свободы и уважения", - заявил мэр Лондона Садик Хан.

Мэр повторил свой призыв к правительству увеличить финансирование городской полиции Лондона.

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Доминик Касиани сообщает, что это уже не первое целенаправленное нападение на мусульман и исламские объекты на территории Британии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция приехала на место преступления быстро, но местные жители уже успели скрутить нападавшего

Он пишет, что угроза со стороны крайне правых экстремистских групп в последние годы растет, и 16% всех арестов по подозрению в терроризме приходятся на так называемый "внутренний терроризм".

Криминалисты тщательно обследуют фургон, который был взят напрокат в Южном Уэльсе. Прокатная компания заявила, что потрясена инцидентом и всячески помогает следствию.

Опасный момент в борьбе с экстремизмом

Совет мусульман Великобритании назвал случившееся самым жестоким проявлением нарастающих исламофобских тенденций.

"Мы надеемся, что власти в самом срочном порядке усилят безопасность вокруг мечетей", - заявил генеральный секретарь мечети Финсбери-парк Мохаммед Козбар.

"Атака на одну веру - это атака на все веры и на всех людей", - добавил он.

Мусульманский совет призвал к спокойствию, в его заявлении говорится: "Все наши усилия должны быть направлены на достижение справедливости по отношению к жертвам, а также к сохранению толерантности, многообразия и доброжелательности, свойственных нашим людям".

Министр внутренних дел Эмбер Радд назвала случившееся чудовищным инцидентом. По ее словам, недавно были приняты меры по повышению безопасности религиозных объектов.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы свести на нет подобные нападения", - сказала она.

Министр внутренних дел теневого лейбористского правительства Дайан Эббот написала у себя в Твиттере, что полиция должна в срочном порядке пересмотреть меры безопасности у всех мечетей.

Лидер лейбористов Джереми Корбин побывал на месте происшествия. "Нападение на мечеть, нападение на синагогу, нападение на церковь - это нападение на всех нас", - сказал он.

"Мы должны защищать верования и образ жизни друг друга. Именно это и делает нас сильным обществом", - добавил лидер лейбористов.

Джереми Корбин присутствовал на молебне в мечети Финсбери-парк.

В районе также побывал министр по делам общин Саджид Джавид. Он заверил мусульман в том, что правительство всегда будет проявлять нулевую терпимость к любым проявлениям ненависти.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Люди несут цветы к месту атаки

Анализ корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнка Гарднера

Этот инцидент может оказаться как нельзя кстати для тех, кто планирует новые теракты.

Сторонники так называемого "Исламского государства" (запрещенная в России и многих других государствах джихадистская группировка) в интернете мгновенно ухватились за инцидент в Финсбери-парке как доказательство того, что они называют широко распространенной враждебностью по отношению к живущим на Западе мусульманам.

Неизбежно пропагандисты и вербовщики воспользуются им как еще одним поводом для подстегивания новых атак: экстремизм порождает экстремизм.

Крайне правых анти-исламских экстремистов и агрессивных джихадистов объединяет убежденность в том, что мирное сосуществование мусульман и немусульман невозможно.

Последовавшие за недавними терактами общие молитвы и проявления межконфессиональной солидарности для них - как нож в сердце. Экстремисты всех мастей стремятся расколоть общество своими преступными провокациями типа тех, которая случилась в этот раз.