ЕСПЧ признал российский закон о гей-пропаганде дискриминационным

Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей. По мнению суда, этот закон нарушает право на свободу выражения мнения.

В ЕСПЧ сочли, что закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, принятый в России в 2013 году, нарушает статью 10 (свобода выражения мнения) и 14 (запрещение дискриминации) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Российское министерство юстиции уже выразило несогласие с решением ЕСПЧ и пообещало обжаловать его в большой палате Страсбургского суда. По мнению ведомства, российский закон не противоречит международной практике.

Жалобу в ЕСПЧ подали активисты движения ЛГБТ - Николай Баев, Алексей Киселев и Николай Алексеев, которые привлекались к административной ответственности за "пропаганду гомосексуализма".

В соответствии с решением суда российское государство должно выплатить Николаю Баеву, Алексею Киселеву и Николаю Алексееву 49,1 тысячи евро в качестве компенсации материального и морального ущерба, а также в счет судебных издержек.

Закону о запрете гей-пропаганды запрещает "распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений".

Также закон предусматривает штрафы за формирование "искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающих интерес к таким отношениям".

Размер штрафа за нарушение этого закона составляет до четырех-пяти тысяч рублей для обычных граждан (около 86 долларов) и до 100 тысяч рублей (1725 долларов) в случаях, если речь идет о распространении таких сведений в СМИ или интернете.

Принятие закона в 2013 году вызвало резкую реакцию со стороны Запада, расценившего документ как дискриминирующий ЛГБТ-сообщество. Согласно судебной статистике, с 2014 по 2016 год по этому закону были оштрафованы 14 человек.