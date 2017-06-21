Пожарные в Португалии заподозрили злой умысел в лесных пожарах

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Лесные пожары в Португалии, жертвами которых стали по меньшей мере 64 человека, не могли начаться от удара молнии, заявил глава организации "Лига пожарных" Жаим Марта Суареш. Он подозревает поджог.

Гроза, которую считают возможной причиной начала пожаров, началась через два часа после того, как вспыхнул огонь, считает лидер пожарных.

"Я убежден, что гроза была намного позже начала пожара и что огонь был очень большим", - сказал он местным СМИ.

По мнению лидера "Лиги пожарных", пожар мог быть умышленно спровоцирован. Он призвал провести расследование, чтобы проверить официальную версию.

"Пока не будет доказано обратное, - цитирует его агентство Франс пресс, - [надо считать, что] пожар был преступного происхождения".

Лесные пожары в Португалии начались в конце прошлой недели. Жертвами стихии стали как минимум 64 человека.

Пожарные подверглись критике - их обвиняли в том, что они не смогли вовремя обеспечить эвакуацию людей, из-за чего только на одной дороге в огненной ловушке в своих машинах сгорели по меньшей мере 30 человек.

Эту дорогу власти должны были закрыть, считают местные жители.

Согласно официальной версии, которой придерживаются власти, причиной возникновения пожара стала сухая гроза. Было даже обнаружено дерево, в которое попало молния и с которого якобы началось распространение огня.

Media playback is unsupported on your device Португалия во власти смертельных пожаров

Начальник местной полиции ранее исключал поджог.

Лесные пожары случаются в Португалии каждый год. Несмотря на сравнительно небольшой размер страны, там, по данным Европейского агентства по охране окружающей среды, в период с 1993 по 2013 год было больше очагов возгораний, чем в Испании, Италии, Франции или Греции.