Подруге экс-президента Южной Кореи дали три года тюрьмы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Чхве Сун Силь признали виновной в использовании связей с экс-президентом Пак Кын Хе для того, чтобы устроить в университет свою дочь Чон Ю Ра; cама Чон была экстрадирована из Дании и тоже ждет суда

Суд в Южной Корее приговорил Чхве Сун Силь, многолетнюю подругу и советницу бывшего президента Южной Кореи, оказавшуюся в центре коррупционного скандала, к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении властью.

Ей еще предстоят предстать перед судом по другим обвинениям.

Этот скандал привел к импичменту президента Пак Кын Хе, против которой также выдвинуты обвинения в коррупции.

Прокуроры требовали назначить Чхве Сун Силь семь лет лишения свободы за использование связей с Пак Кын Хе для того, чтобы устроить в университет свою дочь Чон Ю Ра. Также, по данным следствия, она оказывала давление на руководство университета с тем, чтобы Чон ставили оценки за работы, которые она никогда не делала, и засчитывали экзамены, которые она не сдавала.

Чхве Сун Силь также обвиняется в том, что она брала с ведома Пак Кын Хе взятки от крупных компаний. По этому обвинению суд еще не принял решения.

Скандал вокруг Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь разгорелся после того, как журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля планшет с секретными документами, среди которых были тексты речей президента Южной Кореи. Позже она призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам.

После этого по Южной Корее прокатилась волна протестов, участники которых требовали отставки Пак. Демонстранты заявляли, что у Пак Кын Хе "нет даже базовых качеств для управления страной".

Официальные обвинения в злоупотреблении властью и превышении полномочий были предъявлены Чхве Сун Силь в ноябре прошлого года.

Прокуратура обвинила Чхве Сун Силь в том, что она незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда.

В декабре за импичмент Пак Кын Хе проголосовал южнокорейский парламент, однако формально она оставалась президентом.

А в марте Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Пак, после чего она была отстранена от власти. 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор.

Официальные обвинения Пак Кын Хе были предъявлены 17 апреля. Ее подозревают во взяточничестве, злоупотреблении властью и оказании незаконного давления.