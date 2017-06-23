Генпрокуратура отказалась проверять фильм "Он вам не Димон"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Медведев называл фильм фонда Навального "мутью", сделанной "по принципу компота"

Генпрокуратура России отказалась проводить расследование по запросу депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который просил проверить сведения из фильма "Он вам не Димон" Алексея Навального. Это не в ее компетенции, заявили в ведомстве. Ранее коммунист получил отказ от СКР и ФСБ.

Рашкин опубликовал на своем канале в "Телеграме" официальный ответ Генпрокуратуры на отправленный им запрос с просьбой проверить сведения "о возможной коррупционной деятельности" главы правительства Дмитрия Медведева.

Депутатский запрос в правоохранительные органы Рашкин отправил в марте 2017 года, через две недели после публикации оппозиционером Навальным фильма "Он вам не Димон". В нем политик рассказал о недвижимости и землях, которой, по утверждению авторов расследования, пользуется Медведев.

Общую стоимость упомянутых активов Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального оценил в 70 млрд рублей.

После выхода фильма в Москве и других городах России 26 марта состоялись массовые акции протеста. Медведев позже прокомментировал этот фильм, назвав расследование "мутью", сделанной "по принципу компота".

Депутат Рашкин в своем запросе писал, что с опубликованной ФБК информацией ознакомилось уже 10% россиян, а официальные объяснения от представителей действующей власти отсутствуют.

В ответе Рашкину, подписанном первым заместителем генпрокурора Александром Буксманом, говорится, что указанные вопросы "не относятся к полномочиям органов прокуратуры Российской федерации".

Ранее на требование депутата КПРФ отреагировал Следственный комитет России (СКР). Он был опубликован 19 апреля на сайте "Красная Москва" (Рашкин возглавляет московское отделение компартии).

"Надзор за исполнением законов органами управления и руководителями некоммерческих организаций отнесен к компетенции прокуратуры, обращение направлено в генеральную прокуратуру", - говорилось в ответе СКР.

Коммунист Рашкин направлял депутатский запрос и в ФСБ с просьбой расследовать возможную коррупционную деятельность премьера Медведева.

"Хитрая ФСБ прислала ответ по имуществу Медведева с пометкой "для служебного пользования", - писал депутат в апреле в своем "Твиттере". Ответ в любом случае сложно назвать содержательным, пояснял он, "информации по вопросу там чуть менее, чем ноль".

Госдума еще в начале апреля отклонила предложение фракции КПРФ проверить материалы, опубликованные фондом Навального.

31 мая Люблинский районный суд Москвы обязал ФБК удалить фильм "Он вам не Димон" из сети, удовлетворив поданный миллиардером Алишером Усмановым к Навальному иск о защите чести и достоинства.

Иск был подан Усмановым в связи с тем, что у в фильме утверждается, что он дал Медведеву завуалированную взятку. ФБК обязан удалить фильм целиком, включая части, где идет речь об имуществе Медведева.

14 июня иск в тот же суд подали уже по поводу другого фильма Навального, посвященного бизнесу семьи генпрокурора Юрию Чайки. Заявителем выступил Бизнесмен Сергей Михайлов, который в прошлом году просил удалить из поисковиков ссылки по запросам "Сергей Михайлов Михась" и "Сергей Михайлов Михась Солнцево".