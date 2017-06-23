Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Депп назвал свою шутку про Трампа дурновкусием

Голливудский актер Джонни Депп принес извинения за свои намеки по поводу возможного убийства президента США Дональда Трампа. Он пошутил на этот счет, отвечая на вопросы поклонников на британском рок-фестивале Гластонбери. Белый дом осудил Деппа.

"Я прошу прощения за плохую шутку, которую прошлым вечером я пытался в дурном вкусе произнести в адрес президента Трама", - заявил 54-летний актер журналу People.

"Это вышло не так, как предполагалось, у меня не было злого умысла. Я только пытался развлечь [публику], а не навредить кому-то", - добавил Депп.

Актер пошутил по поводу Трампа, отвечая на вопросы перед показом на фестивале Гластонберри фильма 2004 года "Распутник", в котором он сыграл главную роль.

"Это попадет в прессу, и это будет ужасно. Но я бы хотел, чтобы вы стали частью этого", - сказал актер. И спросил поклонников, помнят ли они, "когда в последний раз актер убивал президента".

"Я бы хотел уточнить: я не актер. Я просто лгу, чтобы зарабатывать на жизнь", - закончил свою шутку Депп.

Актером был убит президент США Авраам Линкольн. 14 апреля 1865 года его застрелил в Вашингтоне во время спектакля "Наш американский кузен" артист Джон Уилкс Бут.

Ремарка Деппа об "убийстве президента актером" вызвали резкую критику со стороны сторонников Трампа.

В пятницу представитель Белого Дома Шон Спайсер выразил озабоченность в связи с тем, что шутки по поводу "убийства Трампа" звучат все чаще.

Актриса Кэти Гриффин в мае снялась в фотосессии, где в качестве реквизита был использован муляж "отсеченной головы" президента США.

Гриффин раскритиковали сторонники Трампа и многие другие, включая Челси Клинтон, дочь соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон. Актриса извинилась за фотосессию, "умоляла" о прощении и признавала, что "пересекла грань дозволенного".

Несмотря на ее извинения, Си-эн-эн уволила Гриффин из-за фото с "головой Трампа".

В США показывают постанову пьесы Уильяма Шекспира "Юлий Цезарь". В роли римского императора в ней предстает бизнесмен-блондин в синем костюме и ярком галстуке, а его жена Кальпурния говорит со славянским акцентом. Заканчивает жизнь главный герой пьесы так же, как и его прототип - гибнет в результате заговора.

На этой неделе ряд американских театров сообщили о получении электронных писем, авторы которых критиковали постановку и угрожали актерам и режиссерам. Речь в письмах шла именно о спектакле с "убийством Трампа", но авторы писали не в тот театр, где идет постановка, а в другие.

Что же касается Джонни Деппа, то он уже не первый раз высказывается по поводу Трампа. В мае он заявил, что готов заменять актера Алека Болдуина, пародирующего президента США в сатирическом шоу Saturday Night Live. А в прошлом году Депп снялся в комедийной короткометражке "Искусство заключать сделки", в основу сюжета которой стала автобиография Трампа.