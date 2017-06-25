Итальянская модель, в которую плеснули кислотой, вернулась к работе

Правообладатель иллюстрации Gessica Notaro Image caption У Джессики Нотаро уже запланировано на этот год одно вечернее представление

28-летняя модель и финалистка конкурса красоты "Мисс Италия-2007" Джессика Нотаро вернулась к работе после того, как пять месяцев назад ей плеснули в лицо соляной кислотой.

Девушка работает дрессировщиком морских львов в дельфинарии в Римини. У Джессики Нотаро уже запланировано на этот год одно вечернее представление с морскими львами в Римини.

Нотаро говорит, что, возвращаясь к работе, она хочет вдохновить женщин противостоять травле и агрессии.

Предположительно, кислотой в лицо плеснул из ревности ее бывший возлюбленный - 29-летний Эдсон Таварес, с которым она рассталась летом прошлого года. Сейчас он проходит подозреваемым по делу о нападении на Нотаро, но настаивает на том, что не имеет никакого отношения к инциденту.

После нападения Джессику Нотаро госпитализировали с сильными химическими ожогами глаз и ног. Врачи говорили о том, что есть опасность потери зрения.

После нападения Нотаро перенесла несколько операций, и один глаз у нее остается под повязкой.

Правообладатель иллюстрации Mediaset Image caption Предположительно, кислотой в лицо Нотаро плеснул из ревности ее бывший возлюбленный

История Джессики Нотаро стала известна после того, как она рассказала о своем состоянии и переживаниях в социальных сетях.

Она появилась на публике - в телешоу Маурицио Констанцо - три месяца спустя после нападения. В телестудию Нотаро пришла, закрыв лицо шарфом.

Однако позже она решилась открыть лицо. "Я хочу, чтобы ты увидел, что сделал. Это не любовь", - сказала Джессика Нотаро, обращаясь к экс-бойфренду.

"Пока кислота разъедала мое лицо, я на коленях просила Бога забрать мою красоту, но оставить мне хотя бы зрение", - рассказала девушка.

Нотаро предстоит сделать еще несколько пластических операций.