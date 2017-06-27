Классическую консоль Super Nintendo перевыпустят с новой игрой

Правообладатель иллюстрации Nintendo Image caption Новая консоль будет помещаться в ладони

Компания Nintendo выпустит миниатюрную, полностью функциональную версию своей консоли Super Nintendo. Перезапуск "приставки" из 90-х последует за успешным выпуском обновленной версии восьмибитной консоли Nintendo Entertainment System (NES) в прошлом году - спрос на миниатюрные NES был, но их производство пришлось прекратить из-за недостатка ресурсов компании.

Новая версия "Super Nintendo" предназначена для поколений геймеров, которым интересны классические игры Nintendo, заявила компания, анонсируя новую консоль. Для нее перевыпустят игры 1990-1995 годов - Mario World, Starfox и Yoshi's Island.

Помимо классики в Nintendo планируют релиз разработанной для Super Nintendo, но так и не выпущенной в 1990-е годы второй части игры Star Fox.

Всего вместе с новой консолью будет продаваться 21 классическая игра.

"Приставка" идет в комплекте с двумя джойстиками и HDMI-кабелем: у неё есть и отверстие для картриджей, однако игры будут храниться на внутреннем диске.

В США консоль будет стоить 79 долларов. Цена на российском рынке пока не называется. Европейский релиз консоли назначен на 29 сентября.

Прошлогодний перезапуск восьмибитной консоли Nintendo оказался достаточно удачным - на конец апреля было продано 2,3 млн восьмибитных приставок. В какой-то момент производство миниатюрной восьмибитки пришлось прекратить из-за недостатка ресурсов.

Новая консоль, говорится в заявлении компании, выйдет намного более крупным тиражом.

Оригинальная восьмибитная консоль Nintendo была запущена в 1990-м году. Всего в мире продано 50 млн экземпляров. На российском рынке были более известны вдохновленные NES консоли "мини-famicom", которые продавались под брендом Dendy.

Производители игр, конкурировавшие с Nintendo в 90-е, тоже успешно перевыпускают "ностальгический" контент: основной конкурент Nintendo, японская Sega недавно запустила библиотеку своих классических игр. Они доступны для скачивания на сайте компании, но пользователь должен платить за доступ к библиотеке абонентскую плату.