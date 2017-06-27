Британская казна будет больше тратить на содержание Елизаветы II
С будущего года британская казна будет выделять на содержание королевы Елизаветы II на 8% - или 6 млн фунтов (7,6 млн долларов) - больше. Это связано с увеличением доходов компании, управляющей королевской недвижимостью. Но и расходы королевской семьи существенно увеличатся.
Как следует из опубликованного во вторник финансового отчета Crown Estate ("Собственность короны") - компании, которая управляет принадлежащей монарху недвижимостью, - доходы Crown Estate за 2016-17 финансовый год выросли на 8% (или 24,7 млн фунтов) и составили 328,8 млн (около 420 млн долларов).
Главный источник королевских доходов - это Суверенный грант, который представляет собой фиксированный процент прибыли Crown Estate. Так что увеличение прибыли повлечет за собой и увеличение Суверенного гранта, который, в числе прочего, тратится на оплату персонала королевских дворцов, обслуживание недвижимости, поездки и коммунальные услуги.
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Ожидается, что в 2018-19 финансовом году Суверенный грант составит 82,2 млн фунтов (105 млн долларов). Это 25% от поступивших в британскую казну доходов Crown Estate.
Согласно текущему соглашению о финансировании королевской семьи, в течение 10 лет - с 2017-го до 2027 года - доля полагающихся королеве доходов Crown Estate увеличена с 15% до 25%, чтобы покрыть расходы на капитальный ремонт Букингемского дворца, которые оцениваются в 369 млн фунтов.
Что такое "Собственность Короны"
"Собственность Короны" (Crown Estate) возникла в 1760 году, когда король Георг III достиг соглашения с правительством, согласно которому прибыль от королевской недвижимости стала поступать в казну.
Взамен монарх больше не должен был оплачивать расходы гражданского правительства и долги предыдущих монархов, а ему самому полагалась ежегодная фиксированная сумма.
С тех пор каждый последующий монарх традиционно соглашался на эти условия.
Сегодня Crown Estate представляет собой независимое коммерческое предприятие с крупнейшим в Британии портфелем недвижимости.
Среди активов Crown Estate - Большой Виндзорский парк и Королевский ипподром в Аскоте, но основную часть портфеля составляет жилая и коммерческая недвижимость, включая офисы, магазины и торговые центры, в том числе большинство зданий на Риджент-стрит в лондонском Вест-Энде.
По словам королевского казначея сэра Алана Рида, Елизавета II "стоит потраченных на нее денег".
"Что стоит за цифрами этой финансовой отчетности? Суверенный грант обошелся в прошлом году каждому британцу в 65 пенсов. Это цена почтовой марки", - говорит сэр Алан.
"А теперь сравните это с тем, что делает королева и что она значит для страны. Она более чем стоит потраченных на нее денег", - уверяет королевский казначей.
При этом из обнародованной во вторник финансовой отчетности Букингемского дворца следует, что увеличились и официальные расходы Елизаветы II - на 2 млн фунтов. Общая сумма расходов приблизилась к 42 млн (53,5 млн долларов).
Поездки Елизаветы II и членов королевской семьи обошлись британскому налогоплательщику в 2016-17 финансовом году в 4,5 млн фунтов - что на полмиллиона больше, чем годом ранее.
Богатство привилегированных
Общественная организация "Республика", выступающая за отмену наследственной монархии в Британии, опубликовала собственный отчет о расходах королевской семьи. Согласно этому документу, с учетом всех расходов - включая расходы на обеспечение безопасности - содержание монархии обходится британским налогоплательщикам в 345 млн фунтов (440 млн долларов) в год.
По словам главы "Республики" Грэма Смита, это "огромное бремя на для налогоплательщика", вынужденного оплачивать "привилегированный образ жизни".
Согласно списку богатейших людей Великобритании, составленному газетой Sunday Times, состояние Елизаветы II оценивается в 360 млн фунтов (466 млн долларов). В списке Sunday Times Rich List 2017 она занимает 329-е место.
Королева - не самая богатая даже среди британских аристократов. Среди них она - на 16-м месте. А самый богатый аристократ, согласно Sunday Times Rich List 2017, - герцог Вестминстерский, происходящий из рода Гросвеноров. Его состояние превышает 9,5 млрд фунтов (12,3 млрд долларов).
Что рассказали королевские счета
- £4,5 млн - расходы на официальные визиты Елизаветы II и членов королевской семьи
- £288697 - расходы на 14 поездок Королевского поезда
- £1,2 млн - стоимость замены дверей в оранжерее Виндзорского замка