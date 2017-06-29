Всех работников мусорного полигона в Балашихе уволили

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Свалка расположена очень близко к жилым домам. Всего в 200 метрах от полигона находится деревня Фенино

Компания, занимавшаяся обслуживанием подмосковного мусорного полигона "Кучино", уволила всех работников. Ранее в этом месяце российский президент Владимир Путин распорядился закрыть свалку.

"На данный момент сотрудники полигона ищут работу. Всех распустили. Эксплуатировать полигон некому", - сообщил агентству ТАСС представитель компании "Заготовитель".

Комментировать вопрос о возмещении ущерба от работы полигона в компании отказались. Ранее министр экологии Московской области Александр Коган оценил ущерб экологии региона от деятельности полигона более чем в 2,2 млрд рублей (около 37 млн долларов).

С его слов, власти региона намерены взыскать эти деньги с компании, которая занималась приемом и складированием мусора.

Во вторник на фоне скандала с полигоном "Кучино" заявление об увольнении написал глава городского округа Балашиха Евгений Жирков.

Разобраться со свалкой, которая находится в непосредственной близости от жилых домов, Путин поручил 15 июня - когда жители Балашихи обратились к нему во время "Прямой линии".

Они пожаловались на пожары на полигоне и запах, который он распространяет. Со слов жителей, свалка начала активно расти с 2015 года.

В тот же день на обращение отреагировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он написал в своем "Инстаграме", что полигон можно будет закрыть только после строительства мусороперерабатывающего комплекса - в 2019 году. Министр экологии области Александр Коган сказал, что мусор перестанут возить на полигон "Кучино" в декабре 2018 года, а рекультивация полигона начнется в январе 2019 года.

Но уже 22 июня Путин дал срочное поручение: закрыть полигон в ближайшее время. В итоге мусорный полигон был закрыт в срочном порядке с 23 июня по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Мусор с полигона пока не вывозится.

Во вторник Росприроднадзор заявил, что опечатывает свалку для проведения экспертиз. Как сообщили в ведомстве, в ходе ряда проверок было установлено, что предприятие работает без соответствующего заключения государственной экологической экспертизы.

Материалы проверки переданы в ФСБ, Генпрокуратуру и СКР, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов, из них до 90% завозились из столицы. По информации министра экологии Подмосковья, часть мусора полигон принимал по "серым" схемам.

Свалка расположена очень близко к жилым домам, что противоречит санитарным нормам. Всего в 200 метрах от полигона находится деревня Фенино.