Дельфины спасут вымирающих морских свиней

Правообладатель иллюстрации Paula Olson Image caption По оценкам ученых, в естественной среде обитания, Калифорнийском заливе, живут менее 40 особей морских свиней

Мексиканское правительство планирует использовать дельфинов, обученных Военно-морскими силами США, для сохранения в природе одного из самых угрожаемых видов водных млекопитающих - калифорнийских морских свиней (вакит).

Министр по вопросам окружающей среды Рафаэль Паччиано заявил, что дельфины будут искать вакит и загонять их в акваторию водных заповедников.

По оценкам ученых, в естественной среде обитания, северной части Калифорнийского залива, живут менее 40 особей морских свиней.

По словам Паччиано, запуск проекта состоится в сентябре.

"Мы провели последние полгода в тесном сотрудничестве с ВМС США, которые обучают дельфинов поиску пропавших аквалангистов", - заявил он в интервью радиостанции Formula.

В пятницу мексиканское правительство также ввело постоянный запрет на жаберные сети, применяющихся для ловли тотоабы - морской рыбы, которая высоко ценится в традиционной китайской медицине. Они представляют собой обширные сетевые полотнища, устанавливаемые в воде вертикально при помощи растяжек и грузил. Рыба застревает в них, цепляясь жабрами. Вакиты нередко гибли, запутываясь в этих сетях.

Леонардо Ди Каприо, являющийся активистом кампании в защиту калифорнийских морских свиней, в своем "Твиттере" назвал новость прекрасной и поблагодарил президента Мексики Энрике Пенья Ньето и Всемирный фонд дикой природы (WWF), который рекомендовал отказаться от жаберных сетей еще в 2015 году.

Правообладатель иллюстрации Flip Nicklin / Minden Pictures Image caption Смогут ли новые меры мексиканских властей спасти вакит?

Слово "вакита" значит по-испански "маленькая корова". Это самая мелкая из морских свиней (длина до 1,5 м, вес до 50 кг). Обитает в мелководных лагунах поодиночке или мелкими группами, питается рыбой, плавает медленно, избегает контактов с человеком, из-за чего ее крайне редко можно наблюдать в природе.